Сикорский сделал заявление по отправке польских войск в Украину

Сикорский ответил на вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину.

Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не должна исключать отправку войск в Украину.

Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborcza.

В то же время, министр не уточнил, какой будет роль польских войск.

"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках о наших намерениях", — говорится в сообщении.

Отправка иностранных войск в Украину: что известно

Напомним, Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.

Возможность отправки военных в Украину обсуждает и Эстония.

На этом фоне офицер армии Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, как может выглядеть алгоритм размещения иностранных войск союзников в Украине.

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