Сикорский сделал заявление по отправке польских войск в Украину

Сикорский ответил на вопрос, готова ли Польша отправить войска в Украину.
Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что Польша не должна исключать отправку войск в Украину.
Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborcza.
В то же время, министр не уточнил, какой будет роль польских войск.
"Мы не должны этого исключать. Мы должны оставить Путина в догадках о наших намерениях", — говорится в сообщении.
Отправка иностранных войск в Украину: что известно
Напомним, Франция рассматривала ввод войск, если бы россияне прорвали линию фронта и Украина попросила о помощи.
Возможность отправки военных в Украину обсуждает и Эстония.
На этом фоне офицер армии Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал, как может выглядеть алгоритм размещения иностранных войск союзников в Украине.