Постпред РФ на заседание Совбеза ООН снова повторил пропагандистские лживые нарративы об Украине, войне и странах Запада.

Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский на заседании Совбеза ООН опроверг лживые заявления российского представителя при ООН Василия Небензи о российской агрессии против Украины.

Об этом информирует Укринформ.

Он заявил, что "впечатлен тоном и содержанием выступления российского посла".

В частности, представитель РФ назвал "клиентами мероприятия", на самом деле Киев борется за то, чтобы быть независимым от кого-либо, напомнил Сикорский.

Российский постпред назвал украинские власти "преступным киевским режимом", хотя они были избраны на демократических выборах.

Небензя называет украинцев "нацистами", однако, напомнил Сикорский, "президент — еврей, министр обороны — мусульманин, и у них нет политических заключенных".

Также представитель РФ заявил о высоком уровне коррупции в Украине. "Что ж, Алексей Навальный задокументировал, насколько честны и неподкупны власти в его стране", — отметил глава МИД Польши.

Постпред РФ обвинил в войне неоколониализм США. На самом деле, именно Россия пыталась уничтожить Украину в XIX веке, при большевиках, и это третья попытка, напомнил министр.

"Он сказал, что нас охватила русофобия. Фобия означает иррациональный страх. Однако бывший президент России и путинские пропагандисты почти каждый день угрожают нам ядерным уничтожением", — сказал Сикорский.

Министр заявил, что это "не иррационально, когда Россия угрожает нам, мы верим этому".

"Он сказал, что мы исключаем интересы безопасности России. Неправда, мы начали перевооружаться только тогда, когда Россия начала вторгаться к своим соседям", — отметил министр.

Также Небензя заявил, что Польша напала на Россию во время Второй мировой войны.

"О чем он говорит? Это Советский Союз напал на Польшу вместе с нацистской Германией 17 сентября 1939 года. Они даже провели общий парад победы 22 сентября", — объяснил Сикорский.

Постпред говорит, что Россия всегда только отражала агрессию.

"А что делали русские войска у ворот Варшавы в августе 1920 года? Они находились там на экскурсии?" – иронически спросил министр.

Правда заключается в том, что на каждое вторжение в Россию приходится 10 российских вторжений в другие страны.

Он говорит, что это вероломная война по поручению Запада. "Мой совет (России, — ред.): не попадайте в ловушку Запада, выведите свои войска в соответствии с международно признанными границами и избегайте этого западного сговора", — отметил Сикорский.

Небензя говорит, что в Украине произошел "незаконный государственный переворот" в 2014 году. "Я там находился в то время. Никакого переворота не было, президент Янукович убил сотню своих соотечественников. И был отстранен от должности демократически избранным украинским парламентом, включая его собственную Партию регионов", – рассказал министр.

И, наконец, он говорит, что якобы Россию никогда нельзя победить.

"Россия не выиграла Крымскую войну, не выиграла российско-японскую войну, не выиграла Первую мировую войну, не выиграла битву за Варшаву. Она не победила в Афганистане и не выиграла холодную войну", — отметил министр.

Но в этом есть и позитив: после каждого поражения проводились реформы.

"Такая демагогия, — добавил польский министр, — недостойна постоянного члена Совета Безопасности ООН. Но чего достиг посол, так это напомнил нам, почему мы сопротивлялись советскому господству. И почему Украина сопротивляется сейчас".

По словам Сикорского, "им не удалось подчинить нас тогда, им не удастся подчинить Украину и нас теперь".

Напомним, ранее сообщалось, что Путин в интервью пропагандисту Карлсону заявил, что поляки "заставили" Гитлера напасть на них.

Кроме того, мы ранее информировали, что ведущая государственного российского ТВ Ольга Скабеева считает, что нужно уничтожить всех украинцев.

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