Сикорский высмеял главу МИД Венгрии, пожелав успехов "Мадьяру"

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский жестко высмеял своего венгерского коллегу Петера Сийярто из-за его попытки вступиться за государство-агрессора и его лидера Владимира Путина.

Обмен резкими заявлениями министров состоялся в соцсети X.

В своем аккаунте Петер Сийярто распространил новость о том, что Радослав Сикорский не исключил: если кремлевский диктатор по дороге в Будапешт воспользуется польским воздушным пространством, самолет с ним могут принудительно посадить.

Сикорский предположил, что независимый польский суд может обязать правительство принудительно приземлить самолет с Владимиром Путиным на борту.

«Говорит ли Радослав Сикорский о независимом суде, который по приказу Дональда Туска отказался выдать террориста, который взорвал газопровод Северный поток-2?» — ехидно прокомментировал глава МИД Венгрии.

В ответ Сикорский заявил, что гордится решением польского суда, а также пожелал успехов командующему украинских Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту «Мадьяру» Бровди в попытках вывести из строя нефтепровод «Дружба», через который в Венгрию поступает российская нефть.

«Петр, я горжусь польским судом, который постановил, что саботаж против захватчика не является преступлением. Более того, я надеюсь, что вашему храброму соотечественнику, майору „Мадьяру“, наконец удастся вывести из строя нефтепровод, который питает военную машину Путина, и вы будете получать свою нефть через Хорватию», — написал Сикорский.

Напомним, в конце августа Венгрия запретила въезд в страну украинскому командующему Сил беспилотных систем, этническому венгру Роберту Бровди из-за атак на нефтепровод «Дружба».

В ответ «Мадьяр» посоветовал венгерскому правительству «засунуть свои санкции в ж*пу».