Сикорский высмеял венгерского коллегу из-за жалоб на украинские удары по нефтепроводу

Глава МИД Польши Радослав Сикорский / © Associated Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский саркастически отреагировал на жалобы главы МИД Венгрии Петера Сийярто по поводу ударов Украины по нефтепроводу «Дружба», поставляющему российскую нефть в Венгрию и Словакию.

Перепалка министров произошла в социальной сети X в пятницу, 22 августа.

Петер Сийярто в своем сообщении посетовал, что нефтепровод был атакован третий раз за короткое время. По его словам, это "явная атака на энергетическую безопасность Венгрии". Он также заявил, что Венгрию пытаются таким образом втянуть в войну.

«Минувшей ночью по нефтепроводу „Дружба“ снова был нанесен удар третий раз за короткий период, что привело к прекращению поставок нефти в Венгрию. Это явная атака на нашу энергетическую безопасность и еще одну попытку втянуть нас в войну. Это не получится! Мы выступаем за мир и наши национальные интересы», – написал Сийярто.

На это Радослав Сикорский ответил едким, намекнув на отсутствие солидарности Венгрии с другими членами Евросоюза и Украиной.

«Петр, мы выражаем тебе столько же солидарности, сколько и ты нам», — написал Сикорский.

Сийярто попытался продолжить дискуссию, написав: «Поверьте, я никогда бы не допустил ошибку, думая о вас, когда речь идет о солидарности».

К обсуждению присоединился и бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.

«Солидарность — это именно то слово, которое приходит мне в голову, когда я думаю о Польше», — поддержал политик Сикорского.

Напомним, 18 августа украинские беспилотники нанесли удары по нефтеперекачивающей станции «Никольское» в Тамбовской области РФ. Эта станция является частью нефтепровода «Дружба» , по которому транспортируется российская нефть в Европу. После атаки командующий СБС Роберт Бровди заявил о «полном стопе перекачки нефти на неопределенный срок».

Впрочем, 20 августа, министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто сообщил, что нефтепровод "Дружба" возобновил работу.

Но уже через сутки, в ночь на 22 августа ударные дроны 14 полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.