Переговоры с Украиной усложняются из-за того, что на Киев давят.

Польша поддерживает вступление Украины в ЕС, но имеет свои требования к Киеву на этом пути.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, ссылаясь на RMF 24.

"Мы хотим сохранить поддержку обеих сторон политического спора в Соединенных Штатах по альянсу с Европой, поддержке Украины, физическому присутствию американских войск в Польше", — сказал политик.

Он отметил, что переговоры с Украиной усложняются из-за давления, которое якобы оказывается на страну. В частности, он сказал: "В море она чувствует себя хорошо, на суше немного хуже. Мы поддерживаем Украину, но, конечно, у нас есть свои требования, как это бывает между соседями."

Напомним, Сикорский предложил передать Крым под мандат ООН и отложить его "принадлежность" на 20 лет, что вызвало критику в Украине. В МИД заявили, что территориальная целостность Украины не подлежит обсуждению, а Меджлис назвал это предложение недопустимым. Сикорский позже объяснил, что его заявление было гипотетическим.

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