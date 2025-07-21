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Сикорский заявил, что Путин снова посмеивался над Трампом: что известно
Сикорский отреагировал на удар по Украине.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал массированный российский обстрел Украины ночью 21 июля.
Реакция главы польского МИД появилась на его странице в Сети Х.
"Путин все еще насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении Сикорского.
Отметим, что он прикрепил к своему сообщению публикацию Euromaidan Press о "восемь часов сирен и тревог" во время массированного обстрела Украины этой ночью. В этой публикации имелась информация о последствиях удара. В частности, отчет Воздушных сил ВСУ и жертв этой атаки.
Как сообщалось, этой ночью, когда российская армия массированно атаковала Украину, Польша подняла в атмосферу свою авиацию. Польское командование подчеркнуло, что все эти меры были направлены на безопасность на территориях, граничащих с Украиной.
Тем временем в Румынии заявили, что четыре российских воздушных целя залетели на их территорию - в районах Сигета-Мармация и Викова-де-Сус. Бухарест поднял два собственных самолета F-16, а также два истребителя итальянских Eurofighter Typhoon.