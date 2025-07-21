Сикорский заявил, что Путин снова посмеивался над Трампом: что известно

Радослав Сикорский. / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прокомментировал массированный российский обстрел Украины ночью 21 июля.

Реакция главы польского МИД появилась на его странице в Сети Х.

"Путин все еще насмехается над мирными усилиями президента США Дональда Трампа", - говорится в сообщении Сикорского.

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Отметим, что он прикрепил к своему сообщению публикацию Euromaidan Press о "восемь часов сирен и тревог" во время массированного обстрела Украины этой ночью. В этой публикации имелась информация о последствиях удара. В частности, отчет Воздушных сил ВСУ и жертв этой атаки.

Как сообщалось, этой ночью, когда российская армия массированно атаковала Украину, Польша подняла в атмосферу свою авиацию. Польское командование подчеркнуло, что все эти меры были направлены на безопасность на территориях, граничащих с Украиной.

Тем временем в Румынии заявили, что четыре российских воздушных целя залетели на их территорию - в районах Сигета-Мармация и Викова-де-Сус. Бухарест поднял два собственных самолета F-16, а также два истребителя итальянских Eurofighter Typhoon.

Дата публикации 12:45, 21.07.25 Количество просмотров 63 Шахеды добрались до Прикарпатья! Таких разрушений здесь не помнят! Вживую с места падения дрона