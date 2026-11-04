Сикорский жестко потролил Маска после провала республиканцев: что напомнил миллиардеру

Илон Маск / © Associated Press

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский иронически отреагировал на поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США, напомнив Илону Маску об их давнем словесном споре.

Глава польского МИД решил напомнить Маску, как тот раньше называл его «маленьким человеком».

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Ответ Сикорского Маска.

В ответ на слова миллиардера Сикорский еще в прошлом году написал:

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"Видишь, большой человек, политика сложнее, чем ты думал".

Теперь эта фраза вновь обрела актуальность после результатов американских выборов, на которых демократы одержали победу, несмотря на масштабную финансовую поддержку республиканцев со стороны Маска.

По приведенным данным, общие политические пожертвования бизнесмена во время избирательного цикла достигли 474 миллионов долларов — больше, чем тратил любой другой донор за один избирательный цикл.

Как Маск отреагировал на поражение республиканцев

Напомним, 4 ноября Илон Маск прокомментировал результаты выборов в своей соцсети X.

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"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы в этот раз не сработали", - написал миллиардер.

Ранее Bloomberg сообщал, что по состоянию на 23 октября Маск направил в поддержку республиканцев более 445 миллионов долларов.

В частности, только за первые две недели октября он перечислил 77 миллионов долларов своему политическому комитету America PAC. Всего с июля финансирование этой структуры достигло 355 миллионов долларов.

Несмотря на значительные финансовые вливания, демократы победили республиканцев на промежуточных выборах, в том числе преуспев в штатах, традиционно поддерживавших Республиканскую партию.

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Демократы победили на выборах в США: каковы последствия для Трампа

Напомним, демократы завоевали большинство в Сенате США и вышли вперед в борьбе за Палату представителей. Особенно неожиданными стали их победы в традиционно республиканских штатах, в частности, Техасе, где Джеймс Таларико одолел Кена Пакстона.

Дональд Трамп объяснил неудачу своей партии тем, что лично не участвовал в выборах. В то же время, он заявил о готовности сотрудничать с демократами.

Американские обозреватели связывают результаты голосования с недовольством избирателей высокими ценами, войной с Ираном, иммиграционной и торговой политикой администрации.

При потере контроля над обеими палатами Конгресса Трамп может столкнуться с усилением парламентского контроля, новыми расследованиями и трудностями с принятием своих инициатив. Демократы также получат больше возможностей влиять на бюджет и кадровые назначения.

Издание Mother Jones назвало результаты выборов «синим цунами», отмечая масштабы поражения республиканцев.

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