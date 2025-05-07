"Сила Сибири-2" снова на столе: Китай и Россия возобновляют переговоры по газопроводу

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

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Во время встречи Си Цзиньпина и Владимира Путина в Москве на этой неделе стороны планируют возобновить переговоры по отложенному проекту газопровода "Сила Сибири-2".

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

Этот проект имеет стратегическое значение для Москвы, стремящейся компенсировать потерю европейского рынка после полномасштабного вторжения в Украину. Россия надеется поставлять в Китай дополнительные 50 млрд кубометров газа в год. Однако за годы переговоры тормозились из-за разногласий в ценах, маршрутах и сроках реализации.

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В настоящее время Пекин рассматривает возможность уступок, в частности согласиться на несколько более высокую цену газа, чем обсуждалось ранее. По данным источников, речь идет о ставке, которая будет промежуточной между внутренней российской ценой и стоимостью газа, поступающего в Китай действующим трубопроводом "Сила Сибири".

Впрочем, позиции сторон до сих пор не совпадают. В частности, Китай настаивает на прямом маршруте без транзита через Монголию. И хотя Москва не раз анонсировала прорыв в переговорах, источники указывают: формального подписания соглашения на этот раз не ожидается.

Повышенный интерес к переговорам также связан с экономическим давлением на обе стороны: санкции против России и замедление экономики Китая стимулируют Пекин к поиску более выгодных условий импорта энергоносителей.

Правительство Китая не прокомментировало ситуацию. В Кремле подтвердили, что газовый вопрос будет в повестке дня, однако детали не предоставили. Компания "Газпром" также воздержалась от комментариев.

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