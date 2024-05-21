Сильная турбулентность: во время полета погиб пассажир, многие получили ранения

Трагедия произошла во время полета из Лондона в Сингапур.

Один пассажир погиб, а другие получили ранения после того, как рейс авиакомпании Singapore Airlines из Лондона в Сингапур попал в сильную турбулентность.

Об этом сообщает LAD Bible.

Рейс вылетел из аэропорта Хитроу в понедельник вечером, 20 мая. На борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа, когда самолет попал в зону турбулентности.

Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, Таиланд, 21 мая в 15:45 по местному времени. Местные СМИ сообщили, что на взлетно-посадочной полосе находились машины скорой помощи.

"Мы можем подтвердить, что на борту Boeing 777-300ER есть раненые и один погибший", — говорится в заявлении авиакомпании. "На борту самолета находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Авиакомпания выражает свои глубочайшие соболезнования семье погибшего. Нашим приоритетом является оказание всей возможной помощи всем пассажирам и членам экипажа на борту самолета. Мы сотрудничаем с местными властями Таиланда для оказания необходимой медицинской помощи, а также отправляем команду в Бангкок для оказания любой дополнительной помощи, которая может понадобиться".

Турбулентность – это опасность, с которой сталкиваются во время многих полетов, и хотя она может вызвать беспокойство у пассажиров, она редко бывает настолько серьезной, чтобы повлечь травмы, смерть или заставить совершить посадку. Она возникает, когда самолет попадает в сильный поток ветра, который может толкать или тянуть самолет, а основными причинами являются горы, реактивные потоки и штормы.

За период с 2009 по 2021 год было зафиксировано 146 травм среди пассажиров и членов экипажа, причиной которых была турбулентность.

Напомним, президент Ирана Раиси погиб во время авиакатастрофы. Власти назначили дату новых выборов.

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