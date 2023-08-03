Сильная жара в Италии повлекла за собой масштабные пожары: подробности

В Италии царит аномальная жара, практически парализующая жизнь страны. В частности, на итальянском острове Сицилия произошли лесные пожары. Многие аэропорты закрыты, а тысячи жителей и туристов эвакуированы.

Об этом сообщает SchengenVisaInfo.com.

Лесные пожары распространились из-за сильного ветра. В течение последних недель многие аэропорты в регионе были закрыты, ведь вблизи бушевали лесные пожары. К примеру, аэропорт Палермо закрыли в начале прошлой недели, потому что три села поблизости были охвачены лесными пожарами. Также возгорание повредило здание терминала аэропорта Катания, а потому аэродром тоже частично закрыли.

В Италии из-за возгорания некоторые аэропорты прекратили работу.

Отмечается, что пожарные обнаружили и ликвидировали крупные очаги лесных пожаров. Впрочем, возгорание вокруг городов Палермо, Мессина и Катания долго не могли погасить. Из-за возможности эвакуации в регионе погибли три человека.

"Люди не могут дышать от того, насколько загрязнен и горяч воздух, их вынуждают на улицу, потому что их дома горят", — рассказала одна из местных жительниц.

Пожары в Италии продолжаются в то время, когда страну массово посещают туристы. Теперь путешественников предупредили об опасности на Сицилии из-за лесных пожаров. Поэтому пожары могут нанести стране большой ущерб. По словам гендиректора WTTC Джулии Симпсон, путешествия и туризм являются одними из главных факторов экономического роста в Италии.

Из-за пожаров многих туристов эвакуировали из Сицилии.

"Мощное восстановление сектора туризма – залог появления рабочих мест и процветания в Италии. Поскольку иностранные посетители возвращаются. В течение следующих десяти лет мы ожидаем, что туризм вырастет до 12% ВВП Италии", – подчеркнула она.

Отмечается, что этим летом на острове было зафиксировано стремительное повышение температуры воздуха. Так, на днях в Катания зафиксировали +47,6 ° по Цельсию.

В итальянской Катанию столбики термометров почти достигли отметки в +48°.

Напомним, ученые говорят, что июль 2023 стал самым жарким месяцем на Земле за 120 000 лет. Огромные регионы в Северной Америке, Европе и Азии борются с ужасающими температурами. Мировой океан нагревается до беспрецедентных уровней.

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