Сильнейшая жара за последние 30 лет: в Греции людей призывают экономить свет из-за крайне высокой температуры

Сильнейшая жара за последние 30 лет: в Греции людей призывают экономить свет из-за крайне высокой температуры

В Греции фиксируют аномальную жару.

В Греции несколько дней держится более 40-градусная жара, в связи с крайне высокими температурами людей просят выключать свет, особенно в пиковые часы.

Об этом заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис, пишет Ekathimerini.

По его словам, последний раз такие высокие температуры в Греции были в 1987 году. Сейчас же во многих районах термометр показывает от +44 градусов до + 47 градусов. Невыносимая жара привела к значительной нагрузке на энергетическую систему. Поэтому людей просят за возможности "снизить спрос, особенно в часы пик", ведь существует риск отключения электроэнергии.

Мицотакис добавил, что электрокомпании максимально работают над ликвидацией неисправностей и борются с перегрузкой системы, но потребление энергии растет каждый день.

"Мы столкнулись с сильной волной жары с 1987 года. Как видите, это привело к значительной нагрузке на энергетическую систему, поскольку спрос резко вырос", — сказал Мицотакис.

Отдельно он обратился к туристам, чтобы те "не тратили зря энергию, когда это не нужно".

Напомним, на западе Греции продолжаются сильные лесные пожары. Занялись сосны и оливковые деревья на склонах у Патраса и быстро перекинулись на прибрежные районы.

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