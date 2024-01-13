Сильно мучилась: в Германии заморили голодом лошадь, которая участвовала в соревнованиях

Трудно представить, каким бездушным нужно быть человеком, чтобы так поиздеваться над живым существом.

В Германии в ужасном состоянии нашли кобылу, ранее участвовавшую в скачках. Через неделю, после тщетных попыток спасти животное, она скончалась.

Об этом пишет BILD.

Что известно о скакуне

Как отмечается, кобыла So Royal ("Такая царственная") родилась в 2000 году. Она быстро стала суперзвездой немецких ипподромов. На ее счету 30 скачек, 7 из которых завершились победой, еще 14 – призовыми местами. Стоимость лошадки превышала 60 000 евро.

Звездный скакун

"Из-за благородной родословной ее использовали и для разведения. Она родила семь жеребят. В 2020 году из Дубая к ней прислали жеребца по кличке "Шлем". Но кобыла не забеременела, после чего ее несколько раз перепродавали", – пишут журналисты.

В декабре 2023 года она была найдена на грязной конюшне на севере Германии среди гусей и овец. "Такая царственная" похудела и осунулась, а через семь дней животное умерло.

По словам Тина Дамманн, пытавшейся спасти кобылу, животное мучалось и не ело даже с ложки.

"Такая царственная" находилась в ужасном состоянии

"Ее смерть – это скандал", – подытожила девушка.

Ранее в одном из сел Кременчугского района Полтавской области обнаружили мертвую лошадь, которую, вероятно, хозяева, уморили голодом. Других лошадей, по словам свидетелей, тоже якобы не поели и не кормили, а всех животных вроде бы держали привязанными цепями за шею.

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