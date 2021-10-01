Сильное наводнение охватило половину Таиланда: есть погибшие и пропавшие без вести

Затоплены десятки тысяч домов.
Сильное наводнение из-за тайфуна и сезонных ливней не прекращаются в Таиланде.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.
Страдает от сильной воды уже половина страны. Особенно досталось северным регионам. Там погибли семь человек, а еще двое пропали без вести. Затоплены не менее 70 тысяч домов. Во многих городах по грудь воды. Люди спасают свои пожитки на лодках. Не работает ничего — даже продуктовые магазины.
К наводнению готовятся и в столице — Бангкоке, ведь город расположен в низине. Там укрепляют плотины и проверяют систему откачки воды.
Как сообщалось, из-за паводка в Таиланде под угрозой оказались древние храмы из списка ЮНЕСКО, что в популярном среди туристов городе Аюттхая. На их защиту отправили военных, что обкладывают памятники мешками с песком.