Сильное наводнение охватило половину Таиланда: есть погибшие и пропавшие без вести

Сильное наводнение охватило половину Таиланда: есть погибшие и пропавшие без вести

Затоплены десятки тысяч домов.

Сильное наводнение из-за тайфуна и сезонных ливней не прекращаются в Таиланде.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 1 октября.

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Страдает от сильной воды уже половина страны. Особенно досталось северным регионам. Там погибли семь человек, а еще двое пропали без вести. Затоплены не менее 70 тысяч домов. Во многих городах по грудь воды. Люди спасают свои пожитки на лодках. Не работает ничего — даже продуктовые магазины.

К наводнению готовятся и в столице — Бангкоке, ведь город расположен в низине. Там укрепляют плотины и проверяют систему откачки воды.

Новости мира: в Таиланде сильное наводнение из-за тайфуна

Как сообщалось, из-за паводка в Таиланде под угрозой оказались древние храмы из списка ЮНЕСКО, что в популярном среди туристов городе Аюттхая. На их защиту отправили военных, что обкладывают памятники мешками с песком.

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