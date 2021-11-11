Сильное наводнение охватило Шри-Ланку: погибли по меньшей мере 16 человек

Больше всего от непогоды страдает центральная часть страны.
По меньшей мере, 16 человек погибли на Шри-Ланке из-за сильных наводнений и оползней.
Об этом рассказали в ТСН. Ранок11 ноября.
Больше всего от непогоды страдает центральная часть страны. Более пяти тысяч человек были эвакуированы. Сообщают, что два человека погибли от удара молнии.
Затоплены десятки населённых пунктов. Некоторые районы отрезаны от мира, потому что дороги превратились в потоки воды, добраться туда можно только на надувных лодках.
Ливни на Шри-Ланке не прекращаются последние несколько дней. Метеорологи предупреждают об опасности новых наводнений – прогнозируют, что осадки распространятся по всей стране.
Как сообщалось, сильный снежный шторм продолжается на севере Китая: в регионе сильно ухудшилась погода. В регионе уже несколько дней без перерыва идет снег, а температура опустилась до -14. Особенно сложна ситуация и в провинции Ляонине. На трассах столицы региона Аншана лежат полметровые заносы.
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