Сильное наводнение охватило Шри-Ланку: погибли по меньшей мере 16 человек

Сильное наводнение охватило Шри-Ланку: погибли по меньшей мере 16 человек

Больше всего от непогоды страдает центральная часть страны.

По меньшей мере, 16 человек погибли на Шри-Ланке из-за сильных наводнений и оползней.

Об этом рассказали в ТСН. Ранок11 ноября.

Больше всего от непогоды страдает центральная часть страны. Более пяти тысяч человек были эвакуированы. Сообщают, что два человека погибли от удара молнии.

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Затоплены десятки населённых пунктов. Некоторые районы отрезаны от мира, потому что дороги превратились в потоки воды, добраться туда можно только на надувных лодках.

Ливни на Шри-Ланке не прекращаются последние несколько дней. Метеорологи предупреждают об опасности новых наводнений – прогнозируют, что осадки распространятся по всей стране.

Новости мира: на Шри-Ланке из-за наводнений и оползней погибли по меньшей мере 16 человек

Как сообщалось, сильный снежный шторм продолжается на севере Китая: в регионе сильно ухудшилась погода. В регионе уже несколько дней без перерыва идет снег, а температура опустилась до -14. Особенно сложна ситуация и в провинции Ляонине. На трассах столицы региона Аншана лежат полметровые заносы.

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