Сильное землетрясение в Турции и Сирии унесло жизни более 1400 человек

В Турции и Сирии произошло сильное землетрясение – разрушены дома, есть погибшие.

Мощное землетрясение магнитудой 7,8, которое произошло на юго-востоке Турции и в северо-западной Сирии, унесло жизни уже более 1400 человек. Сотни людей получили ранения в результате обрушения зданий.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Землетрясение произошло вблизи турецкого города Газиантеп в 4:17 утра по местному времени на глубине примерно 17,9 км. Толчки были ощутимы даже на Кипре, в Египте и Ливане.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что количество жертв в стране возросло до 912 человек, а 5383 человека получили ранения. Президент также сказал, что не может предположить, насколько еще возрастет число жертв.

Власти Турции стянули спасательные команды и самолеты в пострадавший район, одновременно объявив "тревогу 4 уровня", что требует международной помощи. Вооруженные силы Турции установили воздушный коридор, чтобы медицинские и спасательные группы могли добраться до пострадавших от землетрясения районов.

Землетрясение в Турции и Сирии

В Турции произошло землетрясение магнитудой 7,8. После землетрясения разрушилось 531 здание. По данным Геологической службы США, это землетрясение считается самым сильным в Турции с 1939 года.

Подземные толчки ощутили и на северо-востоке Сирии. Разрушилось большое количество зданий, есть жертвы, многие люди в ловушке под обломками в северо-западной части страны.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования по поводу мощного землетрясения в Турции и предложил помощь в преодолении последствий.

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