Сильное землетрясение в Турции: испуганные люди выпрыгивали с балконов

В четверг, 10 августа, в провинции Малатья на востоке Турции произошло сильное землетрясение.

Как сообщает TRT Haber, его ощущали также жители соседних провинций.

По данным Турецкого сейсмологического агентства, магнитуда подземных толчков составляла 5,3 балла. Эпицентр землетрясения находился на глубине 7 км в окрестностях города Ешилюрт.

Как сообщает турецкое издание, многие напуганные люди сразу после подземных толчков выбегали на улицу. Некоторые выбирали для этого кратчайший путь, выпрыгивая с балконов.

Министр внутренних дел Турции Али Эрликая сообщил, что из-за страха и паники в результате падения с высоты 22 граждан получили легкие травмы.

“Пока погибших нет. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам. Пусть Бог бережет нашу страну от всяческих напастей", – написал он в соцсети.

Кроме того, в городе Баттальгази обрушилось нежилое здание, пострадал ребенок, который в этот момент проходил мимо, и был доставлен в больницу.

Напомним, 6 февраля 2023 года вблизи турецкого города Газиантеп произошло землетрясение магнитудой 7,8, которое стало самым мощным в Турции за последние более 80 лет.

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