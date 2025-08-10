Сильное землетрясение в Турции: уже известно о пострадавших и разрушениях

Реджеп Тайип Эрдоган / © Associated Press

В Турции 10 августа произошло землетрясение магнитудой 6.1. В результате обрушилось около десятка зданий. По меньшей мере, один человек оказался под завалами.

Об этом сообщает АР.

«Землетрясение, эпицентр которого находился в городе Синдирги, ощущалось на расстоянии около 200 км к северу, в Стамбуле — городе с населением более 16 млн человек», — говорится в сообщении со ссылкой на официальные источники в Турции.

Министр внутренних дел Али Ерликая сообщил телеканалу NTV, что из-под завалов одного здания в Синдирге были спасены пять человек, включая пожилую женщину, в то время как спасатели пытались добраться до еще одного человека.

По словам мэра Синдирги Серкана Сака, несколько домов также обрушились в соседнем селе Гельчук. Там же упал минарет мечети.

Министр здравоохранения Кемаль Мемишоглу написал в сети X, что четыре человека были госпитализированы. Их состояние не представляет угрозы для жизни, добавил он.

«Мы надеемся пережить это без человеческих потерь», — сказал Ахмет Акин, мэр столицы провинции, также называемой Балыкесир, в эфире новостного канала HaberTurk.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

«Пусть Бог защитит нашу страну от всех бед», — написал он в сети X.

Ранее землетрясение магнитудой 5,4 произошло в прибрежной зоне Камчатки, расположенной в России.

После землетрясения началось извержение вулкана Ключевская Сопка.

Агентство Турции по вопросам ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций сообщило, что за землетрясением последовало несколько афтершоков, в том числе один магнитудой 4.6, и призвало граждан не заходить в поврежденные здания.

Турция расположена на больших тектонических разломах, поэтому землетрясения здесь являются частым явлением.

В 2023 году землетрясение магнитудой 7.8 унесло жизни более 53 000 человек в Турции и разрушило или повредило сотни тысяч зданий в 11 южных и юго-восточных провинциях. Еще 6000 человек погибли в северных частях соседней Сирии.

