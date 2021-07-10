Сильные ливни в Японии: власти эвакуировали более 120 тысяч человек

В нескольких префектурах объявлено чрезвычайное положение.
Через сильные ливни в Японии эвакуировали более 120 тысяч человек из подтопленных районов.
Об этом сообщает телеканал NHK.
Речь идет о жителях префектур Кагосима, Миядзаки и Кумамото на японском острове Кюсю. Кроме того, в префектурах Каогшима, Миядзаки и Кумамото объявлено чрезвычайное положение.
Кроме того, Радя видсилиты еще примерно 360 тыс. Семей в нескольких префектурах. Для 240 тыс. домохозяйств был объявлен пятый уровень опасности — он самый высокий из всех возможных.
Как сообщалось, мощный оползень накрыл прибрежный город Атами в минувшие выходные. Причиной называют сильные дожди, ведь за первые дни июля выпала месячная норма осадков. Число погибших возросло до 4 человек, поиски еще 24 продолжаются.