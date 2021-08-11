Сильные наводнения и оползни: после разрушительных пожаров курортную Турцию накрыла новая стихия (фото, видео)

Сильные наводнения и оползни: после разрушительных пожаров курортную Турцию накрыла новая стихия (фото, видео)

Север Турции теперь заливает сильными дождями.

Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Много населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал безвести.

Об этом сообщают издания Daily Sabah и Hurriyet.

В частности, ливни пролили на севере Турции 10 и 11 августа. Больше всего залило провинции Синоп и Бартын, где исчезла 80-летняя женщина. Также тяжелая ситуация наблюдается в провинциях Карабук и Кастамону.

Известно также, что в провинции Синоп из-за оползней пострадали несколько домов и автомобили местных жителей.

В провинции Кастамону внезапные и сильные осадки затопили подвалы домов. В Бартине, по данным губернатора провинции, спасли людей, которые застряли в авто и были заблокированы в домах.

В районе села Зафер вблизи города Кемер река вышла из берегов, затопив первые этажи домов и магазинов,

Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Айдын и Карабук.

Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. По последним данным, тушения семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние дни.

Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинциях Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Османие. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров. Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

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