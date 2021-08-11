Сильные наводнения и оползни: после разрушительных пожаров курортную Турцию накрыла новая стихия (фото, видео)

Север Турции теперь заливает сильными дождями.
Черноморское побережье Турции накрыли наводнения. Много населенных пунктов затопило водой, сель вызвал оползни в некоторых районах. Один человек пропал безвести.
Об этом сообщают издания Daily Sabah и Hurriyet.
В частности, ливни пролили на севере Турции 10 и 11 августа. Больше всего залило провинции Синоп и Бартын, где исчезла 80-летняя женщина. Также тяжелая ситуация наблюдается в провинциях Карабук и Кастамону.
Известно также, что в провинции Синоп из-за оползней пострадали несколько домов и автомобили местных жителей.
В провинции Кастамону внезапные и сильные осадки затопили подвалы домов. В Бартине, по данным губернатора провинции, спасли людей, которые застряли в авто и были заблокированы в домах.
В районе села Зафер вблизи города Кемер река вышла из берегов, затопив первые этажи домов и магазинов,
Управление по чрезвычайным ситуациям Турции сообщило о 13 пострадавших в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Айдын и Карабук.
Ранее в Турции длительное время боролись с лесными пожарами. Они начались 28 июля с провинции Анталья. По последним данным, тушения семи лесных пожаров продолжается на юге Турции, 125 возгораний были взяты под контроль за последние дни.
Allah yardımcınız olsun #Sinop # Ayancık pic.twitter.com/DRgaq1eJgD— Ayşenur (@aysenurozskk) August 11, 2021
#BREAKING Many people are missing after flooding destroyed houses in Kastamonu and Bartin provinces of Turkey's Black Sea region #Kastamonu #Sinop #BlackSea #Flood https://t.co/fxudgABtgl pic.twitter.com/f5vBdbjQhJ— ILKHA (@IlkhaAgency) August 11, 2021
Maalesef kötü haberler geliyor. Bölgeden video bekliyorum. Teyitleyemesemde 2. Kat seviyesinin üstüne çıkmış durumda sel #bozkurt çok kötü durumda #abana #azdavay #inebolu da farksızdır eminim. #acil #destek # yardım #afet #sel #felaket pic.twitter.com/6egvtbRccj— Oğuz Ünal Kalafat (@oguzunalk) August 11, 2021
Geçmis Olsun #Sinop #Kastamonu #bartin #karabuk #Amasya pic.twitter.com/Fq57QxeQnA— Samet Ünlüoğlu (@unluoglusamet) August 11, 2021
Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинциях Анталия, Мугла, Мерсин, Адана и Османие. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.