Сильные порывы ветра и мощные снегопады: Польша, Латвия и Канада страдают от непогоды

Сильные порывы ветра и мощные снегопады: Польша, Латвия и Канада страдают от непогоды

В странах без света остались тысячи людей.

Отсутствует электроснабжение, свергнутые деревья и отмененные рейсы: в мире сразу несколько стран страдают от мощных вьюг.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 18 января.

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В соседней Польше из-за снегопадов со шквальным ветром пострадали по меньшей мере два человека. Более 30 тысяч населения остались без света. Снежный ураган был такой силы, что опрокидывал грузовики, срывал с домов крыши и ломал деревья. Некоторые очевидцы говорят, что слышали грозу – это очень редкое явление зимой.

В Латвии из-за снега и шквалов многие также теперь сидят без света. Порывы ветра достигают там 32 метров в секунду. На аэродромах не могут приземлиться самолеты. Поэтому многие рейсы задержались.

Бурлит ненастье и за океаном. В Канаде кое-где выпало более полуметра снега. Видимость сейчас близка к нулю. Местным приходится самостоятельно откапывать свои машины, потому что снегоуборочная техника не может справиться с таким нашествием. В аэропорту Торонто из-за метели уже отменили треть рейсов.

Напомним, рекордная жара накрыла Австралию — на континенте зафиксировали более 50. Для этой страны это абсолютный рекорд. По словам местных синоптиков, это стало возможно из-за отсутствия гроз, которые обычно в этом сезоне активно происходят в регионе.

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