Сильный шторм в Болгарии: два человека погибли, десятки тысяч — остались без света (фото)

Жители восточной Болгарии, наиболее пострадавшей от шторма, сказали, что никогда не сталкивались с такой погодой.

Мощный шторм со шквальным ветром, сильным дождем и снегом обрушился накануне на Болгарию, в результате чего погибли два человека, а десятки тысяч остались без света.

Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает Associated Press со ссылкой на местных чиновников.

Люди погибли из-за падения деревьев, поваленных порывами ветра 100 километров в час. Мужчина погиб после того, как его микроавтобус врезался в поваленное дерево на главном бульваре в столице Софии, а в Варне женщина умерла мгновенно после того, как ее ударила ветка из дерева.

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В черноморском городе Варна объявили чрезвычайное положение, а людям посоветовали оставаться дома. Волны на море у берега превышали два метра, курорт остался без света, ключевые дороги перекрыты поваленными деревьями и ветками, транспортные средства остаются заблокированными. В мэрии призвали граждан не пользоваться автомобилями, за исключением экстренных случаев.

Большие проблемы также были в восьми населенных пунктах области, а на северо-востоке снег с метелью заблокировал дороги и усложнил движение.

В нескольких регионах были задержаны или упразднены поезда и самолеты.

Жители восточной Болгарии, наиболее пострадавшей от шторма, сказали, что никогда не сталкивались с такой погодой.

Болгарские метеорологи предупредили об опасной погоде на большей части восточной Болгарии в воскресенье с порывами ветра до 125 км/ч. Ожидается, что сильный дождь сменится снегом из-за понижения температуры.

Напомним, 19 ноября в разных районах на юге временно оккупированного Крыма фиксировались последствия ураганного ветра и шторма.

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