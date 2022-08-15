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Сильный ветер не дает погасить: в РФ у границы с Украиной бурлит пожар, огонь подобрался к домам

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Сильный ветер не дает погасить: в РФ у границы с Украиной бурлит пожар, огонь подобрался к домам

Фото: 161.ru

В городе Константиновск Ростовской области, возле украинской границы, бурлит мощный степной пожар.

Огонь усиливает ветер и жара, которые не дают погасить возгорание. Пламя уже подобралось к жилым домам.

Об этом сообщает сайт 161.ru.

Возгорание произошло на хуторе Ведерников. Там на 2 тысячи квадратных метров загорелась сухая трава. Из-за сильного ветра и жары пожар быстро распространяется и уже дошел до жилых домов в городе Константиновск.

"Степной пожар подобрался вплотную к жилым домам в Константиновске. Пламя сейчас видно из всего города. В той части области — жара и сильный ветер", — говорится в сообщении.

Фото: 161.ru / ©
Фото: 161.ru
Фото: 161.ru / ©
Фото: 161.ru
Фото: 161.ru / ©
Фото: 161.ru

Напомним, на территории воинской части в Подмосковье произошел пожар. Выгорела площадь в 1,2 тысячи квадратных метров.

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