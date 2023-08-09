Сильный взрыв на военном заводе под Москвой попал на видео: количество погибших резко возросло

На Загорском оптико-механическом заводе в Московской области РФ 9 августа раздался сильный взрыв. Момент этого сняли на видео. Пропагандисты пишут, что под завалами нашли фрагменты не менее 10 тел, однако количество погибших может быть значительно выше.

Об этом пишут российские пропагандисты.

РосСМП опубликовали первые кадры момента самого взрыва, снятого на ехавший мимо регистратор автомобиля. На нем видно, что он был столь мощным, что взрывная волна повредила транспорт.

Взрыв на российском военном заводе попал на видео

Пропагандистские телеграмм-каналы пишут, что под завалами нашли фрагменты не менее 10 тел, однако количество погибших россиян может возрасти до 15 и более человек. Также известно, что в больнице скончалась 45-летняя работница российского завода.

В стране-агрессоре рассматривают несколько версий инцидента: нарушение безопасности, диверсия и якобы атака беспилотника по грузовику с порохом, что обусловило сильный взрыв.

Известно, что 4 здания были полностью уничтожены, 6 — почти уничтожены и 14 — повреждены.

Напомним, в среду, 9 августа, в нескольких десятках километров от Москвы прогремел мощный взрыв на Загорском оптико-механическом заводе.

Впоследствии стало известно, что на этом предприятии занимались созданием бомбардировщика нового поколения. Также завод выполнял и военные заказы – были заключены контракты с Минобороны государства-агрессора и Росгвардией.

Читайте также: