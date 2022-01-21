Силовики Кадырова похитили мать чеченского правозащитника из ее квартиры в Нижнем Новгороде: видео

Больную диабетом женщину забрали из дома вооруженные люди в балаклавах, поскольку она проходит свидетелем по делу и не явилась за повесткой.

В пятницу, 21 января, в Сети появилось видео с вывезенной чеченскими силовиками из российского города Нижнего Новгорода Заремой Мусаевой – супругой бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева и матерью правозащитника Абубакара Янгулбаева.

Кадры ее разговора с уполномоченным по правам человека в Чечне Мансуром Солтаевым опубликовала государственная телекомпания "Грозный" в Instragram.

На опубликованном видео похищенная вечером, 20 января, из своей квартиры в Нижнем Новогороде женщина едва разговаривает и путает слова, на все вопросы отвечает утвердительно.

“Я сейчас убедился, никакого насилия к вам не применялось, состояние у вас сейчас... Мы понимаем, вы инсулинозависима, сейчас вас осмотрит врач. Мы держим вопрос на контроле", – говорит ей чеченский омбудсмен.

Сын задержанной Абубакар Янгулбаев гневно прокомментировал произошедшее в своем Telegram-канале: “Это сплошной ад. У меня нет слов. Я не верю, что такое может происходить в России. Я знаю свою мать, и сейчас на видео она в тяжелом состоянии и просто никакая”.

Власти Чечни подозревают Абубакара Янгулбаева потому, что он ведет Telegram-канал "1Адат", ранее признанный экстремистским грозненским судом. В этом канале публикуется критика Кадырова и властей республики.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram назвал задержание Заремы Мусаевой согласованной операцией, осуществленной в соответствии с процессуальным законодательством России.

Он также обвинил женщину в нападении на сотрудника полиции, которого она "чуть не лишила глаза". “Тем самым она уже заработала статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей нужно было только прийти за повесткой к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела", — сказал он.

О похищении матери правозащитника первой сообщила организация "Комитет против пыток".

Напомним, ранее в Германии приговорили к пожизненному заключению обвиняемого по делу об убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, произошедшего летом 2019 года в Берлине.

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