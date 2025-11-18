ТСН в социальных сетях

Мир
296
2 мин

Силовики Польши проверяют связь подрыва путей с другими случаями диверсий на транспорте

Силовики уверены, что это была целенаправленная атака на важную инфраструктуру.

Наталия Магдык
Флаг Польши

Флаг Польши / © УНИАН

В Польше на перегоне вблизи села Мика на железнодорожной линии Варшава — Люблин произошел акт диверсии — сдетонировало установленное на путях взрывное устройство. Польские власти назвали инцидент целенаправленным подрывом инфраструктуры и объявили о масштабных мероприятиях для установления исполнителей и заказчиков атаки.

Об этом пишет издание Przestępczość.

О происшествии сообщили в воскресенье, когда машинист поезда заметил поврежденный участок пути. По предварительным данным, произошел взрыв, который разрушил часть железнодорожного полотна на маршруте Деблин — Варшава.

На следующий день на место инцидента прибыли премьер-министр Польши Дональд Туск, министр внутренних дел Марцин Кервинский, координатор специальных служб Томаш Семоняк и главный комендант полиции Марек Боронь. Они осмотрели разрушенный участок и заслушали доклады служб.

Министр внутренних дел подтвердил, что на путях действительно сработало самодельное взрывное устройство, а происшествие имеет все признаки спланированной диверсии: «Имеем дело с умышленным ударом по инфраструктуре. Наша задача — установить исполнителей и тех, кто за этим стоит», — подчеркнул Кервинский.

Премьер Дональд Туск заявил, что правительство координирует работу полиции, спецслужб и прокуратуры, а также подчеркнул, что ситуация может иметь «более масштабный контекст».

По данным министра, в последние дни службы также реагировали на чрезвычайную ситуацию в районе химических заводов Puławy Azoty, где также была зафиксирована попытка вмешательства в работу критической инфраструктуры.

Сейчас движение поездов на пострадавшем участке временно ограничено. Службы продолжают работать на месте взрыва.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Польше установили лиц, причастных к диверсиям на железной дороге.

296
