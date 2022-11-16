Силовые структуры Польши приведены в состояние повышенной боевой готовности, – официальное заявление

Польские власти заявили, что "досадное событие" возле границы с Украиной не имеет признаков нападения на территорию Польши.

В среду, 16 ноября, в Польше приведены в состояние повышенной боевой готовности воинские части, полиция, пограничная охрана и все другие силовые структуры. Кроме того, польское правительство находится в постоянном контакте с союзниками.

Об этом говорится в совместном заявлении премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с президентом Анджеем Дудой после совещания в Бюро национальной безопасности.

В то же время главы польского государства подчеркнули, что нет признаков того, что "вчерашнее досадное событие возле границы с Украиной, которое привело к гибели польских граждан, было нападением на территорию Польши".

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“Вчера был день массированного ракетного обстрела Украины. Некоторые ракеты, выпущенные россиянами, были сбиты (мы предполагаем, что от половины до 3/4). Остальные поразили в основном энергетическую инфраструктуру, а также многие другие места в Украине. Противодействуя этой массированной атаке, украинские силы выпустили свои ракеты, которые должны были сбить российские ракеты. По данным американских служб и собранных нами доказательств, есть много признаков того, что одна из этих ракет упала на территорию Польши без такого намерения”, — говорится в совместном заявлении польского премьера и президента.

Польские власти проверяют основания для запуска Статьи 4 соглашения о НАТО, которая предусматривает, что стороны консультируются друг с другом каждый раз, когда, по мнению любой из сторон, территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. Однако эта статья не предусматривает военного участия других стран НАТО.

“На данный момент большинство собранных доказательств указывает на то, что этот [запуск 4 статьи] не потребуется на этом пути эскалации, но этот инструмент все еще в наших руках. Все процедуры в статье 4 работали должным образом и показали, что, будучи членом НАТО, мы находимся в очень крепком Альянсе. Альянсе, который сработал”, — говорится в заявлении.

Премьер-министр Польши выразил соболезнования семьям жертв вчерашнего инцидента и заверил, что о них позаботятся.

Также он заверил, что деятельность всех государственных служб, гражданских, военных и силовых будет направлена на усиление безопасности восточных и северных границ Польши.

Матеуш Моравецкий призвал не вестись на манипуляции со стороны Российской Федерации, которая может "сеять пропаганду, вражду и взаимную неприязнь".

"Это, безусловно, одна из целей Кремля", — подчеркнул польский премьер.

Как сообщалось, на месте взрыва 15 ноября в польском Пшеводуве обнаружены остатки ракеты С-300, находящейся на вооружении российской и украинской армий.

После инцидента польский президент Анджей Дуда на брифинге указал на то, что "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету".

Впоследствии президент США Джо Байден заявил, что по имеющейся в его распоряжении информации ракета, которая упала на территории Польши, была запущена не с территории России.

Генесек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что взрыв в Польше, скорее всего, возник из-за падения украинской ракеты системы ПВО, отражавшей российскую атаку на инфраструктуру.

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