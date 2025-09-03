- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 323
- Время на прочтение
- 1 мин
Силой затащил малыша в авто и скрылся: в Польше у украинки похитили ребенка
В Польше расследуют загадочное дело с ребёнком. Ее пытался угнать родной отец.
Во вторник, 2 сентября, в польском городе Тихи произошла попытка похищения 3,5-летнего ребенка. Неизвестный мужчина насильно затащил малыша в автомобиль и скрылся. Полиция сразу объявила общерегиональный розыск.
Об этом пишет In Roland.
Правоохранители оперативно остановили белую Skoda в городе Жоры, задержали подозреваемого и вернули ребенка невредимой матери.
Полиция установила, что это было так называемое «родительское похищение». Как сообщил представитель полиции Тихов, ребенка унес его родной отец — гражданин Турции, проживающий в Украине. Он сделал это без разрешения матери, гражданки Украины.
Полиция Тихов расследует все обстоятельства происшествия под наблюдением районной прокуратуры, чтобы установить мотивы действий задержанного.
