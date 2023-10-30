Силы быстрого реагирования морской пехоты США двигаются к восточному Средиземноморью — СМИ

По словам двух официальных лиц, силы быстрого реагирования морской пехоты США двигаются к восточной части Средиземного моря — на фоне беспокойства по поводу перерастания войны в Газе в региональный конфликт.

Об этом сообщает CNN.

26-е экспедиционное подразделение морской пехоты на борту десантного корабля USS Bataan в последние недели действовало в водах Ближнего Востока, но в конце прошлой недели оно начало прокладывать путь к Суэцкому каналу, сообщили официальные лица.

Bataan сейчас находится в Красном море и, как ожидается, скоро перейдет в восточное Средиземное море, сказал один чиновник.

Этот шаг разместит подразделение морской пехоты поближе к Ливану и Израилю, поскольку США предупреждают своих граждан покинуть Ливан. Одной из типичных задач экспедиционного подразделения морской пехоты является помощь гражданским лицам в эвакуации.

CNN обратился в министерство обороны США за комментарием.

Ранее Белый дом заявил, что было бы "безрассудно и безответственно" не планировать возможную эвакуацию американских граждан с Ближнего Востока, включая Израиль и Ливан. Но тогда координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал: «Мы сейчас не на этапе выполнения».

Но уже через несколько дней, когда Израиль расширил свою наземную кампанию в Газе, посольство США в Бейруте снова призвало американцев «оставить сейчас», предупредив, что лучшее время покинуть страну «до кризиса».

Ранее в этом месяце Государственный департамент США повысил уровень рекомендаций для путешествий в Ливан на прошлой неделе до уровня 4: не путешествовать.

Также США предупредили о «повышенном риске» перерастания войны между Израилем и ХАМАСом в более широкий региональный конфликт, несмотря на усилия администрации президента Джо Байдена сдержать боевые действия в Газе.

Напомним, ранее сообщалось, что действовавший на Ближнем Востоке военный корабль ВМС США обстреляли у побережья Йемена.

Иран через ООН предостерегает Израиль от продолжения наземного наступления в Газе. В противном случае Тегеран вмешается в войну.

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