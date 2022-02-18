Силы быстрого реагирования НАТО повысили уровень боевой готовности

Решение было принято из-за напряженной ситуации безопасности на восточном фланге НАТО.

Руководство НАТО повысило боевую готовность сил быстрого реагирования, чтобы быть готовым ко всем возможным сценариям защиты Североатлантического альянса.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Нидерландов.

"Из-за напряженной ситуации безопасности на восточном фланге НАТО должна быть обеспечена способность быстро реагировать на новые события. Это также означает, что готовность частей вооруженных сил в Нидерландах будет повышена", – говорится в сообщении.

В то же время в нидерландском министерстве не раскрывают, какие военные силы будут задействованы.

"Это также относится ко времени реагирования, которое принимается во внимание, и к тому, как подразделения могут быть развернуты после возможной активизации… В результате, в ближайшее время можно будет увидеть большее перемещение военной техники по дорогам", – проинформировали в министерстве.

Напомним, в Мюнхене проходит конференция безопасности, где политики и эксперты решают, как подтолкнуть к миру президента России Владимира Путина. Символично, что в этом немецком городе в свое время западные лидеры пытались унять Гитлера, в угоду ему, в конце концов, отдав часть Чехословакии.

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