Силы обороны и ГУР атаковали нефтебазы и артсостав окупантов в РФ: что известно о последствиях

Чтобы погасить разгорание в Ростовской области, россияне привлекали пожарные поезда.

Силы обороны и Главное управление разведки атаковали нефтебазу "Атлас" в Ростовской области, в результате чего на стратегическом объекте возник пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ утром 29 августа.

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"В ночь на 28 августа нанесен удар по нефтебазе "Атлас", что в Ростовской области России. В результате поражения возник пожар на территории вертикальных резервуаров объекта. Известно о привлечении пожарных поездов к ликвидации последствий возгорания. Задача выполнена подразделениями Сил специальных операций Вооруженных Сил Главное управление разведки МО Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны", — говорится в заявлении.

Кроме этого, удары нанесены по нефтебазе "Зенит" в Кировской области и полевому артиллерийскому составу группировки российских войск "Запад" в Воронежской области. По состоянию на утро 29 августа последствия устанавливаются.

В командовании назвали причины атаки. Таким способом Украина хочет подорвать военно-экономический потенциал российских окупантов и прекратить вооруженную агрессию РФ.

Напомним, в Сети появились спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области после атаки на нее.

В Сети появились спутниковые снимки пожара на нефтебазе "Атлас" в Ростовской области РФ

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