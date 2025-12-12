ТСН в социальных сетях

Мир
662
1 мин

Силы обороны подожгли один из крупнейших НПЗ России — Генштаб

Российское предприятие способно перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год.

Богдан Скаврон
Удар по НПЗ в Ярославской области РФ

Удар по НПЗ в Ярославской области РФ / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Подразделения Сил обороны Украины поразили мощности нефтеперерабатывающего завода «Славнефть-ЯНОС» в Ярославской области РФ.

Об этом сообщили 12 декабря в Генштабе ВСУ.

Дальнобойный удар был нанесен по одному из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий, которое поставляет топливо в военные части оккупантов.

Этот НПЗ способен перерабатывать от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год.

В результате нанесенного удара зафиксированы взрывы и мощный пожар в районе цели. Степень ущерба уточняется.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что с целью снижения наступательного потенциала противника, был поражен склад боеприпасов в районе села Авдеевское (бывшее Первомайское) и места сосредоточения живой силы врага в районах Мирнограда и Родинского, что в Донецкой области.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 12 декабря беспилотники атаковали НПЗ в российском городе Ярославль, что более чем в 700 километрах от государственной границы с Украиной.

