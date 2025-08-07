Силы обороны поразили ряд важных объектов РФ: детали от Генштаба

Взрывы / Иллюстративные фото

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по верифицированным целям РФ . Они вовлечены в обеспечение вооруженной агрессии против нашего государства.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Детали ударов ВСУ по целям в РФ

Украинские военные подтвердили поражение Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. Годовой объем его переработки составляет 6,25 млн. тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ. В результате попадания БПЛА пожар охватил технологическую установку по переработке газа и газового конденсата.

Боевую задачу выполнили подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины и Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

"Также подразделениями Сил обороны атакован ряд других важных объектов - результаты боевой работы уточняются", - добавили в ведомстве.

Гентаб отмечает: удары по военной инфраструктуре противника будут продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии РФ против Украины. Силы обороны системно используют все предусмотренные законом средства для остановки преступных действий кремлевского режима, направленных на уничтожение украинского народа.

Напомним, в Краснодарском крае России 7 августа горит Афипский нефтеперерабатывающий завод после атаки беспилотников.

Губернатор Краснодарского края также сообщил, что дроны атаковали Славянск-на-Кубани. В результате удара якобы пострадал один человек. Стало известно, что там горит военная часть 61 661.

Атаку беспилотников отражали и в акватории у Новороссийска. В этом городе расположен порт, Новороссийский мазутный терминал и терминал Транснефти.

Минобороны РФ заявило, что за ночь средства «ПВО якобы уничтожили и перехватили 82 украинских БПЛА».