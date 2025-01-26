Силы обороны поразили военные склады с БПЛА в России: сколько "Шахедов" уничтожено

В Генштабе сообщили подробности атаки на склады хранения ударных дронов в Орловской области.

Подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии со составляющими Сил обороны, нанесли удар по складам хранения ударных БПЛА российских оккупантов в Орловской области России.

Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Известно, что удалось поразить бетонированные постройки, где хранились термобарические боевые части, которыми снаряжаются дроны. Также есть информация о сильной вторичной детонации.

"Результаты и масштабы повреждений уточняются, но предварительно известно, что более 200 "Шахедов" уже не будут применены против нашей страны", — добавили в Генштабе.

Боевая работа по важным объектам, задействованным в уничтожении гражданской инфраструктуры Украины и терроре мирного населения, будет продолжаться.

Напомним, во время масштабной атаки дронов в РФ загорелась нефтебаза в Воронежской области. Кроме Воронежской области, дроны были зафиксированы в Орловской, Белгородской и Ростовской областях России.

Читайте также: