- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Силы обороны санкционными БПЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС).
Накануне парада 9 мая в России под атакой оказался Ярославский нефтеперерабатывающий завод после удара дронов на предприятии вспыхнул масштабный пожар.
В российском Ярославле вспыхнул масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ЯНОС после атаки беспилотников в ночь на 8 мая. Россияне сообщают о густом дыме и сильном возгорании на одном из крупнейших НПЗ страны.
В российском Ярославле продолжает гореть Ярославский нефтеперерабатывающий завод ЯНОС (Ярославнефтеоргсинтез), который считается одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
Местные Telegram каналы и очевидцы публикуют кадры масштабного пожара и густого дыма над промышленной зоной города. По сообщениям россиян, взрывы прогремели ночью, после чего на территории НПЗ возникло сильное возгорание.
В Сети отмечают, что Ярославский НПЗ "посетили" санкционные беспилотники Сил обороны Украины. Официальной информации о масштабах повреждений нет.
Ярославский НПЗ ЯНОС является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает производство бензина, дизельного горючего и авиационного керосина. Предприятие имеет стратегическое значение для топливной инфраструктуры РФ.
Атака произошла за день до проведения в Москве парада 9 мая, на фоне усиленных мер безопасности и массовых сообщений об атаках дронов в разных регионах России.
Атака по Москве 7 мая.
Напомним, ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере два дрона, летевших в сторону Москвы.
Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. По данным Telegram-каналов, под ударом мог оказаться производственно-логистический комплекс «Нара» в Наро-Фоминске, принадлежащий военной инфраструктуре Минобороны РФ.