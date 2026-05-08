Силы обороны санкционными БПЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод (Ярославнефтеоргсинтез, ЯНОС).

В российском Ярославле вспыхнул масштабный пожар на территории нефтеперерабатывающего завода ЯНОС после атаки беспилотников в ночь на 8 мая. Россияне сообщают о густом дыме и сильном возгорании на одном из крупнейших НПЗ страны.

Местные Telegram каналы и очевидцы публикуют кадры масштабного пожара и густого дыма над промышленной зоной города. По сообщениям россиян, взрывы прогремели ночью, после чего на территории НПЗ возникло сильное возгорание.

В Сети отмечают, что Ярославский НПЗ "посетили" санкционные беспилотники Сил обороны Украины. Официальной информации о масштабах повреждений нет.

Ярославский НПЗ ЯНОС является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает производство бензина, дизельного горючего и авиационного керосина. Предприятие имеет стратегическое значение для топливной инфраструктуры РФ.

Атака произошла за день до проведения в Москве парада 9 мая, на фоне усиленных мер безопасности и массовых сообщений об атаках дронов в разных регионах России.

Атака по Москве 7 мая.

Напомним, ночью 7 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке беспилотников на российскую столицу. По его словам, силы ПВО якобы сбили по меньшей мере два дрона, летевших в сторону Москвы.

Ранее мы сообщали, что в ночь на 7 мая в Московской области раздавались взрывы на фоне атаки беспилотников. По данным Telegram-каналов, под ударом мог оказаться производственно-логистический комплекс «Нара» в Наро-Фоминске, принадлежащий военной инфраструктуре Минобороны РФ.

