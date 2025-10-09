- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 289
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны ударили по двум важным объектам РФ в Волгоградской области: детали
В четверг, 9 октября, на территории России раздались взрывы в районе объектов топливно-энергетической инфраструктуры врага.
В ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удар по двум объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области России. Под поражение оказались Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственная диспетчерская станция «Ефимовка».
Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.
Что известно о последствиях
Коробковский ГПЗ, расположенный в городе Котово, является одним из крупнейших предприятий первичной переработки природного и сопутствующего нефтяного газа на юге России. Его проектная мощность составляет около 450 миллионов кубометров газа и 186 тысяч тонн фракций легких углеводородов в год.
Станция «Ефимовка» обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов по региону и имеет пропускную способность до 50 миллионов тонн в год.
На территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар. Данные о масштабах повреждений уточняются.
Украинские Силы обороны последовательно осуществляют операции, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, чтобы вынудить агрессора прекратить вооруженную агрессию против Украины.
Ранее ВСУ атаковали ряд российских объектов в Крыму и РФ.
Да, под удар попали:
предприятие «Завод им. Е.М. Свердлова» – производитель взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. В районе цели раздались многочисленные взрывы и начался пожар;
мощности АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии (оккупированный Крым) На территории объекта вспыхнул масштабный пожар.
состав боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18 общевойсковой армии РФ, расположенный в Крыму.
Результаты поражений уточняются.