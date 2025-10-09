Силы обороны ударили по двум важным объектам РФ в Волгоградской области: детали

Взрыв / Иллюстративный фото / © ТСН.ua

В ночь на 9 октября Силы обороны Украины нанесли удар по двум объектам топливно-энергетической инфраструктуры в Волгоградской области России. Под поражение оказались Коробковский газоперерабатывающий завод и линейно-производственная диспетчерская станция «Ефимовка».

Об этом сообщает Генеральный штаб ВС Украины.

Что известно о последствиях

Коробковский ГПЗ, расположенный в городе Котово, является одним из крупнейших предприятий первичной переработки природного и сопутствующего нефтяного газа на юге России. Его проектная мощность составляет около 450 миллионов кубометров газа и 186 тысяч тонн фракций легких углеводородов в год.

Станция «Ефимовка» обеспечивает транспортировку нефти и нефтепродуктов по региону и имеет пропускную способность до 50 миллионов тонн в год.

На территории обоих объектов зафиксированы взрывы и пожар. Данные о масштабах повреждений уточняются.

Украинские Силы обороны последовательно осуществляют операции, направленные на подрыв военно-экономического потенциала России, чтобы вынудить агрессора прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Ранее ВСУ атаковали ряд российских объектов в Крыму и РФ.

Да, под удар попали:

предприятие «Завод им. Е.М. Свердлова» – производитель взрывчатых веществ и компонентов для боеприпасов. В районе цели раздались многочисленные взрывы и начался пожар;

мощности АО «Морской нефтяной терминал» в Феодосии (оккупированный Крым) На территории объекта вспыхнул масштабный пожар.

состав боеприпасов отдельного батальона материального обеспечения 18 общевойсковой армии РФ, расположенный в Крыму.

Результаты поражений уточняются.