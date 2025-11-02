- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 265
- Время на прочтение
- 1 мин
Силы обороны Украины ударили по нефтяному терминалу «Роснефти» в Туапсе: уничтожен главный причал экспорта РФ в Азию — соцсети
Силы обороны Украины нанесли точный удар по Туапсинскому нефтяному терминалу «Роснефти» на Краснодарщине. Поражён главный глубоководный причал, по которому Россия экспортировала миллионы тонн нефтепродуктов в страны Азии.
В ночь на 2 ноября Силы обороны Украины нанесли точный удар по морскому нефтяному терминалу компании «Роснефть» в Туапсе , Краснодарский край.
Об этом сообщил телеграмм-канал "Киберборошно" .
По его данным, был поражен глубоководный причал, введенный в эксплуатацию в 2013 году, который имеет возможность перевалки до 7 млн. тонн нефти в год и принимает суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.
«Попание пришлось по центральной грузовой эстакаде — основному узлу перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами», — отметили в сообщении.
После удара в городе вспыхнул пожар, который долгое время не могли ликвидировать.
Этот терминал является ключевым экспортным узлом поставок российских нефтепродуктов в страны Азии, поэтому поражение нанесло серьезный удар по логистике «Роснефти».
Напомним, что в Московской области пропало электричество после атаки "добрых" дронов.