Удар по Туапсе / © из соцсетей

В ночь на 2 ноября Силы обороны Украины нанесли точный удар по морскому нефтяному терминалу компании «Роснефть» в Туапсе , Краснодарский край.

Об этом сообщил телеграмм-канал "Киберборошно" .

По его данным, был поражен глубоководный причал, введенный в эксплуатацию в 2013 году, который имеет возможность перевалки до 7 млн. тонн нефти в год и принимает суда длиной до 250 метров и осадкой до 15 метров.

«Попание пришлось по центральной грузовой эстакаде — основному узлу перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами», — отметили в сообщении.

После удара в городе вспыхнул пожар, который долгое время не могли ликвидировать.

Этот терминал является ключевым экспортным узлом поставок российских нефтепродуктов в страны Азии, поэтому поражение нанесло серьезный удар по логистике «Роснефти».

