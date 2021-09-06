Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и начинают партизанскую войну с "Талибаном"

В "Талибане" заявили, что около 200 человек, включая несколько десятков командиров сопротивления, сдались в Панджшере.
Лидер Фронта национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал всех соотечественников противостоять талибам.
Об этом он заявил в обращении, которое обнародовал на странице в Facebook.
"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять гнобителям. Наша борьба не закончена ... бои против талибов продолжаются", — заявил Масуд.
Он отметил, что против афганского народа воюют, в том числе, представители иностранных сил. Поэтому он обратился к международному сообществу с требованием осудить действия "Талибана" и тех, кто ему помогает.
Между тем стало известно, что силы сопротивления в Панджшере меняют тактику. Они намерены начать партизанскую войну с "Талибаном". Об этом заявил представитель сопротивления Али Маисам Назарі, пишет РИА Новости.
Между тем, в "Талибан" заявили, что около 200 человек, включая несколько десятков командиров сопротивления, сдались в Панджшере.
"В Панджшере 200 человек, включая 30 командиров, сдались исламскому эмирата со своим оружием и боеприпасами", — сказал представитель руководства движения "Талибан" Амир Хан Мутаки.
Напомним:
- Талибы в очередной раз за последние несколько дней заявили, что последняя афганская провинция, которая сопротивлялась — Панджшер — полностью перешла под их контроль. СМИ сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции.
- В свою очередь, в Панджшере эту информацию опровергли и отметили, что силы сопротивления продолжают давать отпор группировке, а боевики "Талибана", которые пытаются взять провинцию под контроль, потерпели поражение.
- Между тем министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 — ред) планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Переговоры могут начаться уже 8 сентября.