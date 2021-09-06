Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и начинают партизанскую войну с "Талибаном"

Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и начинают партизанскую войну с "Талибаном"

В "Талибане" заявили, что около 200 человек, включая несколько десятков командиров сопротивления, сдались в Панджшере.

Лидер Фронта национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал всех соотечественников противостоять талибам.

Об этом он заявил в обращении, которое обнародовал на странице в Facebook.

"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять гнобителям. Наша борьба не закончена ... бои против талибов продолжаются", — заявил Масуд.

Он отметил, что против афганского народа воюют, в том числе, представители иностранных сил. Поэтому он обратился к международному сообществу с требованием осудить действия "Талибана" и тех, кто ему помогает.

Между тем стало известно, что силы сопротивления в Панджшере меняют тактику. Они намерены начать партизанскую войну с "Талибаном". Об этом заявил представитель сопротивления Али Маисам Назарі, пишет РИА Новости.

Между тем, в "Талибан" заявили, что около 200 человек, включая несколько десятков командиров сопротивления, сдались в Панджшере.

"В Панджшере 200 человек, включая 30 командиров, сдались исламскому эмирата со своим оружием и боеприпасами", — сказал представитель руководства движения "Талибан" Амир Хан Мутаки.

Напомним:

Талибы в очередной раз за последние несколько дней заявили, что последняя афганская провинция, которая сопротивлялась — Панджшер — полностью перешла под их контроль. СМИ сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции.

СМИ сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции. В свою очередь, в Панджшере эту информацию опровергли и отметили, что силы сопротивления продолжают давать отпор группировке, а боевики "Талибана", которые пытаются взять провинцию под контроль, потерпели поражение.

а боевики "Талибана", которые пытаются взять провинцию под контроль, потерпели поражение. Между тем министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 — ред) планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Переговоры могут начаться уже 8 сентября.

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