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Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и начинают партизанскую войну с "Талибаном"

Силы сопротивления в Панджшере меняют тактику и начинают партизанскую войну с "Талибаном"

Associated Press

В "Талибане" заявили, что около 200 человек, включая несколько десятков командиров сопротивления, сдались в Панджшере.

Лидер Фронта национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер Ахмад Масуд призвал всех соотечественников противостоять талибам.

Об этом он заявил в обращении, которое обнародовал на странице в Facebook.

"Призываю весь народ Афганистана, всех наших братьев и сестер во всех концах страны противостоять гнобителям. Наша борьба не закончена ... бои против талибов продолжаются", — заявил Масуд.

Он отметил, что против афганского народа воюют, в том числе, представители иностранных сил. Поэтому он обратился к международному сообществу с требованием осудить действия "Талибана" и тех, кто ему помогает.

Между тем стало известно, что силы сопротивления в Панджшере меняют тактику. Они намерены начать партизанскую войну с "Талибаном". Об этом заявил представитель сопротивления Али Маисам Назарі, пишет РИА Новости.

Между тем, в "Талибан" заявили, что около 200 человек, включая несколько десятков командиров сопротивления, сдались в Панджшере.

"В Панджшере 200 человек, включая 30 командиров, сдались исламскому эмирата со своим оружием и боеприпасами", — сказал представитель руководства движения "Талибан" Амир Хан Мутаки.

Напомним:

  • Талибы в очередной раз за последние несколько дней заявили, что последняя афганская провинция, которая сопротивлялась — Панджшер — полностью перешла под их контроль. СМИ сообщали, что талибы уже подняли свой флаг над зданием офиса губернатора провинции.
  • В свою очередь, в Панджшере эту информацию опровергли и отметили, что силы сопротивления продолжают давать отпор группировке, а боевики "Талибана", которые пытаются взять провинцию под контроль, потерпели поражение.
  • Между тем министры иностранных дел государств Большой семерки (G7 — ред) планируют провести встречу, главной темой которой станет ситуация в Афганистане. Переговоры могут начаться уже 8 сентября.

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