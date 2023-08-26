Симпатичный парень: Байден прокомментировала тюремную фотографию Трампа

Дональд Трамп стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремное фото.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден высмеял тюремную фотографию бывшего главы Белого Дома Дональда Трампа.

Об этом сообщает издание The Hill.

Мнение Байдена о тюремной фотографии Трампа спросили журналисты. Тот ответил: "Я видел ее по телевизору. Симпатичный парень".

Напомним, экс-президенту США Дональду Трампу сделали фото в тюрьме 24 августа, когда он прибыл туда как обвиняемый по делу о вмешательстве в президентские выборы. Политик стал первым президентом за всю историю США, у которого есть тюремное фото. Трамп опубликовал этот снимок в Twitter и подписал его следующими словами: "Вмешательство в выборы! Никогда не сдадимся".

Сообщение экспрезидента США Дональда Трампа с его тюремным фото/Скриншот

Трамп 24 августа прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться властям по делу о попытке изменить результаты президентских выборов 2020 года в штате Джорджия. После этого политик вышел под залог в $200 тысяч.

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