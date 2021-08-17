Символ неудачи: появилось фото американского солдата со знаменем из посольства в Афганистане

Символ неудачи: появилось фото американского солдата со знаменем из посольства в Афганистане

Эвакуация посольства США началась в воскресенье, 15 августа, с помощью вертолета Chinook.

Во время эвакуации посла США в Афганистане Росса Уилсона и других работников дипломатического представительства американский флаг был спущен из здания посольства и поспешно свернут. Фото американского солдата, сжимающего флаг в салоне вертолета, в СМИ называют символом неудачи военной кампании США в этой стране, передает издание Daily Mail.

Эвакуация американского посольства началась в воскресенье, 15 августа. По словам представителя Госдепартамента США Неда Прайса, для этого использовали вертолеты Chinook.

"Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всего персонала посольства завершена. Весь персонал посольства находится в помещении международного аэропорта Хамида Карзая, периметр которого охраняется военными США", — сказал он.

Нынешнюю эвакуацию американского дипломатического представительства в Кабуле сравнивают с событиями 1975 года, когда после неудачи во Вьетнаме происходила эвакуация дипломатического представительства США в Сайгоне.

Фотографию американского солдата, который со свернутым флагом, сидит в салоне вертолета, называют символом нынешней поражения США в Афганистане.

Фото: dailymail.co.uk

Напомним, что Россия, Китай Пакистан — единственные государства, которые оставили в захваченном талибами Кабуле свои посольства. Другие страны эвакуировали дипломатические представительства из столицы Афганистана.

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