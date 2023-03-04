"Символический жест уважения": суд разрешил эвтаназию женщине, убившей пятерых своих детей

Бельгийке, убившей пятерых своих детей, подвергли эвтаназии по ее собственной просьбе через 16 лет после убийства.

О деталях дела пишет Би-би-си.

Женевьев Лермитт убила своего сына и четырех дочерей, которым было от трех до 14 лет, в городе Нивель 28 февраля 2007 года, когда их отца не было дома. Тогда она попыталась покончить с собой, но ей это не удалось, поэтому, в конце концов, она вызвала скорую помощь.

В 2008 году 56-летнюю женщину приговорили к пожизненному заключению. Во время судебного разбирательства адвокаты Лермитт утверждали, что она имела нарушение психики и была невменяемой. Но присяжные сочли ее виновной в умышленном убийстве.

В Бельгии закон позволяет людям выбрать эвтаназию и добровольно умереть от смертельной инъекции, если считается, что они страдают "нестерпимыми" психологическими, а не только физическими страданиями, которые невозможно преодолеть.

"Этой специфической процедуры придерживалась госпожа Лермитт, собрав разные медицинские выводы", — сказал ее адвокат.

Психология Эмили Маруа рассказала, что Лермитт решила умереть совершив "символический жест уважения к своим детям".

"Может быть, для нее также важно было закончить то, что она начала, потому что в основном она хотела лишить жизни себя, когда убила их", — сказала психологиня.

Ранее стало известно, что неизлечимо больной 57-летний француз Ален Кок хочет транслировать последние дни своей жизни в соцсети Facebook.

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