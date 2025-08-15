Символическое место: что известно об изолированной военной базе, где встречаются Трамп и Путин

Президент РФ Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп

Сегодняшняя встреча президентов Дональда Трампа и Владимира Путина проходит на Объединенной базе Эльмендорф-Ричардсон (Joint Base Elmendorf-Richardson) в Анкоридже, штат Аляска. Этот выбор места для переговоров не случайен, ведь база имеет интересную историю, связанную с временами Холодной войны.

Об этом сообщает Axios.

Издание отмечает, что главной причиной выбора этой локации является ее удаленность и высокий уровень безопасности. Кроме того, близкое расположение в Россию сокращает время перелета для обоих лидеров.

«Любое место, где можно изолировать событие и упростить контроль над обстановкой, важно для обеих сторон», — заявил Бенджамин Дженсен, старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

По его словам, таким образом удается избежать «массовых демонстраций протеста о присутствии военного преступника, таких как Путин, на территории Соединенных Штатов». Дженсен добавил, что Трампу «менее всего нужны фотографии» подобных протестов.

Историческое значение базы

База Эльмендорф-Ричардсон была создана в 2010 году в результате слияния двух военных объектов. Один из них, Эльмендорф, во время Холодной войны использовался для наблюдения за деятельностью Советского Союза и отслеживания возможных ядерных атак. Поэтому она получила прозвище Top Cover for North America (Главная защита Северной Америки).

Многие эксперты считают эту базу единственным местом на Аляске, где обеспечен достаточный уровень безопасности для размещения и Путина, и Трампа. Ранее сюда приезжали по меньшей мере четыре президента США и один высокопоставленный иностранный гость.

В 1971 году президент Ричард Никсон принимал императора Японии Хирохито в Элмендорфе. Эта встреча стала исторической, поскольку это был первый визит правящего японского императора в зарубежную страну. Тысячи людей заполнили ангар, чтобы наблюдать это событие.

Бывший президент Рейган останавливался в Элмендорфе в 1983 году по пути в Японию и Корею.

Бывший президент Обама посетил базу в 2015 году для участия в конференции GLACIER. А 11 сентября 2023 тогдашний президент Байден провел там памятную церемонию.

Инфраструктура и персонал

На базе также дислоцируется 3-е авиакрыло ВВС США, управляющее истребителями F-22 Raptor и является ключевым центром для операций в Азии, Арктике и на западном побережье США.

По данным вооруженных сил США, на военной базе проживает более 32 000 человек, что составляет около 10% населения Анкориджа. Инфраструктура базы оценивается примерно в 15 миллиардов долларов и занимает площадь примерно в 344 квадратных километра.

Напомним, министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что сегодняшняя встреча на Аляске между американским президентом Дональдом Трампом и хозяином Кремля Владимиром Путиным является важным «первым шагом» . Он выразил надежду, что «Путин наконец-то сдержит свое слово».