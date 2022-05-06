Символично: Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая

Символично: Байден подпишет законопроект о ленд-лизе для Украины 9 мая

Президент США Джо Байден подпишет законопроект (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) о ленд-лизе для Украины в символическую для России дату — 9 мая.

Отметим, эта программа позволит увеличить объемы снабжения оружием и ускорить темпы предоставления его Украине.

Об этом сообщила спикер Белого дома Джен Псаки в пятницу, 6 мая, передает журналист издания "Голос Америки" Остап Ярыш.

⚡️ Спикер Белого дома Джен Псаки: Джо Байден планирует подписать законопроект о ленд-лизе для Украины в понедельник, 9 мая. — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) 6 мая 2022

Напомним, палата представителей США 28 апреля утвердила законопроект о ленд-лизе для Украины. Перед этим, 7 апреля, сенат США единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны (ленд-лиза).

Лэнд-лиз: что это за программа?

Программа ленд-лиз – это помощь, которую США оказывали союзникам антигитлеровской коалиции в период с 1941 до 1945 годы. Ее можно перевести с английского языка как "давать взаймы и в аренду" (Lend Lease). В США тогда предоставили странам Европы около 60 млрд долларов помощи. На нынешние цены эта сумма составляет 700 миллиардов долларов.

Политический консультант, руководитель "Центра военно-правовых исследований" Александр Мусиенко сообщил, что закон о ленд-лизе имеет четыре основных преимущества для Украины:

сокращение срока предоставления военной помощи;

расширение помощи, оказываемой Соединенными Штатами;

помощь Украине станет приоритетной задачей в оборонной и сферах безопасности США;

Украина в перспективе сможет получать любое оружие, на которое будет подавать запрос.

По мнению многих экспертов, внедрение этой программы сможет сильно упростить бюрократические проволочки в предоставлении США помощи Украине. Ведь сейчас любые процессы по снабжению оружием проходят через разных американских чиновников, что значительно тормозит весь процесс. Для самих Соединенных Штатов ленд-лиз тоже полезен. Эта программа окажет положительное влияние на американскую экономику и поднимет рейтинг президента Джо Байдена.

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