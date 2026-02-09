Символика "Вагнера" и охрана с собаками: активисты обнаружили объект боевиков в Болгарии

В Болгарии заявили об обнаружении объекта ПВК Вагнер вблизи села Кладница Фото иллюстративное / © Associated Press

Общественная организация BOEC сообщила о возможном обнаружении объекта, связанного с российской частной военной компанией «Вагнер», вблизи болгарского села Кладница в Перницкой области.

Об этом заявил лидер организации Георгий Георгиев во время прямой трансляции в соцсетях, передает Novinite.

По словам Георгиева и обнародованными видеокадрами, активисты зафиксировали небольшое здание в горной местности над селом, которое они считают основой для «террористической деятельности». Территория по их утверждениям находилась под усиленной охраной: доступ контролировали вооруженные лица с собаками.

В BOEC отметили, что люди на объекте были одеты в форму с символикой ПВК «Вагнер», а на самом здании были заметны российский флаг и эмблема этой организации.

«Лица вокруг дома носят одежду и головные уборы с логотипом российской военизированной террористической организации „Вагнер“, которая находится под контролем российских спецслужб», — заявил Георгиев.

Активисты сообщили, что сразу подали официальное обращение в Министерство внутренних дел Болгарии, обратив внимание на присутствие вооруженных людей и символики находящейся под санкциями организации на территории страны. В BOEC предполагается, что среди этих лиц могут быть действующие или бывшие работники силовых структур, что, по их мнению, может объяснять отсутствие немедленной реакции со стороны властей.

Георгиев также раскритиковал действия правоохранительных органов, сравнив ситуацию с предыдущими инцидентами, в частности, так называемым делом в Петрогане.

«Мы обратились в Министерство внутренних дел, чтобы увидеть, как они отреагируют. Снова ли они скроются и уйдут от действий, как это было в случае с Петроганом?» — заявил он.

Напомним, на фоне покушения на генерала ГРУ Алексеева России ранее речь шла о следе ПИК «Вагнера» по делу. Стало известно, что российский генерал-разведчик был тесно связан с предводителем «вагнеровцев» Евгением Пригожиным и мог быть причастен к его гибели.

Отметим, что покушение на генерала российского ГРУ Владимира Алексеева было совершено в Москве 6 февраля.