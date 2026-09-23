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Синди Кроуфорд не может оправиться от смерти 27-летнего сына: «Это самый страшный кошмар для родителей»
Синди Кроуфорд опустошена из-за потери сына.
Американская супермодель Синди Кроуфорд тяжело переживает внезапную смерть своего 27-летнего сына Пресли Гербера. Модель и ее семья до сих пор не могут понять потерю.
Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источники.
По словам собеседников издания, Синди и Пресли были очень близки, а вся семья имела теплые и тесные отношения.
«Синди совершенно опустошена. Она не может прийти в себя. Это самый страшный кошмар для любых родителей, и семья до сих пор пытается пережить случившееся», — рассказал один из источников.
Пресли Гербер скончался 20 сентября в возрасте 27 лет. Перед смертью он находился в реабилитационном заведении в Санта-Монике, штат Калифорния.
После известия о трагедии представитель семьи попросил СМИ уважать их частную жизнь в этот очень сложный и болезненный период.
Напомним, Пресли Гербер скончался 20 сентября в возрасте 27 лет. Сын Синди Кроуфорд и бизнесмена Рэнди Гербер находился в реабилитационном заведении в Калифорнии. Причина смерти официально пока не установлена, а семья попросила уважать ее конфиденциальность. Пресли, как и сестра Кая, работал моделью и сотрудничал с известными брендами. В последние годы он открыто говорил о проблемах с психическим здоровьем и зависимости и пытался поддерживать людей, которые переживали подобный опыт.