«Синдром Кесслера»: эксперт объяснил, почему Россия боится уничтожить спутники Starlink

Starlink / © depositphotos.com

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Американский предприниматель Илон Маск уже долго опасается возможного поражения своих спутников Starlink российским оружием.

Об этом в комментарии УНИАН рассказал Андрей Колесник — бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, который недавно отвечал в ведомстве за анализ и прогнозирование космической деятельности.

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По словам эксперта, Россия грозится атаковать коммерческие спутники, использующиеся в военных целях, еще с 2022 года. Москва заявляет, что подобные аппараты могут стать законными целями для поражения.

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Однако Колесник сомневается, что РФ отважится перейти к реальным атакам. Одним из сдерживающих факторов он назвал присутствие на орбите китайских спутников, количество которых, по его оценке, значительно превышает количество российских. По мнению эксперта, Пекин не позволит Москве совершить такой шаг.

«То есть это скорее бряцание оружием», — отметил Колесник.

Одним из ключевых факторов, сдерживающих страны от физического уничтожения спутников, эксперт назвал синдром Кесслера. Это явление, при котором разрушение одного космического аппарата приводит к появлению большого количества отломков, которые могут повредить другие спутники на орбитах, пересекающихся с облаком мусора.

В результате может возникнуть цепная реакция: обломки будут разрушать другие аппараты, образуя новые фрагменты, которые будут создавать дополнительную опасность для космической инфраструктуры. В самом худшем случае последствия могут охватить значительную часть околоземной орбиты.

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«Этот эффект очень точно показали в фильме „Гравитация“», — объяснил Колесник.

По словам эксперта, четыре государства продемонстрировали возможность поражать спутники ракетами, запущенными с Земли. Это США, Китай, Индия и Россия.

Последней такую способность продемонстрировала РФ. 15 ноября 2021 г. она уничтожила старый советский спутник. Колесник подчеркнул, что у этого аппарата было особое украинское происхождение: его разработали и изготовили в Днепре, а вывели на орбиту ракетой-носителем, также произведенной в этом городе.

После испытания с помощью наземных радаров удалось идентифицировать около 1500 обломков. В то же время их фактическое количество могло быть значительно больше.

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Образовавшееся облако мусора представляло угрозу для Международной космической станции. В первые часы после уничтожения спутника ее экипаж был вынужден перейти к пилотируемым капсулам, чтобы при необходимости быстро вернуться на Землю. В последующие годы станция также неоднократно изменяла высоту орбиты, избегая опасных обломков.

Этот случай, по словам эксперта, продемонстрировал, насколько серьезными могут оказаться последствия разрушения даже одного космического аппарата.

Колесник отметил, что обломки появляются не только вследствие умышленного уничтожения спутников. Старые аппараты иногда разрушаются самостоятельно: например, из-за нагрева топливных баков, у которых осталось горючее.

Работоспособные спутники, оборудованные двигателями, могут изменять траекторию во избежание столкновения. Такие маневры предусмотрены и в системе Starlink.

По словам эксперта, SpaceX ежегодно отчитывается перед соответствующей федеральной службой США о работе спутников и количестве маневров уклонения от обломков.

«Для понимания: сейчас на орбите почти 11 тысяч спутников этой системы, и за год они почти 500 тысяч раз корректируют свои орбиты, чтобы избежать потенциального столкновения и не стать жертвой синдрома Кесслера», — отметил Колесник.

Эксперт считает, что Россия и другие государства вряд ли будут широко использовать кинетическое оружие для уничтожения спутников, ведь это создает опасность образования масштабных облаков обломков. В то же время страны разрабатывают средства, способные выводить космические аппараты из строя без их физического разрушения.

Среди возможных технологий Колесник назвал системы направленной энергии, которые могут повреждать микроэлектронику спутника. В таком случае аппарат потеряет работоспособность, но не развалится на многочисленные фрагменты. С течением времени он может постепенно снизить орбиту и сгореть в верхних слоях атмосферы.

Также разрабатываются способы препятствования работе спутников и технологии, предполагающие захват аппарата роботизированным механизмом с последующим перемещением на низшую орбиту без его разрушения.

По словам Колесника, США официально сообщали о размещении оружия в космосе. Россия и Китай также развивают соответствующие возможности, хотя публично этого не подтверждают.

Гонка космических вооружений началась еще при президентстве Рональда Рейгана в США. Тогда идея «звездных войн» активно обсуждалась, однако впоследствии разработки в значительной степени перешли в менее публичную плоскость.

«Но все понимают последствия разрушений при использовании космического пространства для войны. Поэтому сейчас это фактически оружие, как и ядерное оружие. Ее будут размещать, развивать и наращивать. Но применение такого оружия столь же возможно, как и ядерного», — пояснил эксперт.

Он также сообщил, что в ООН длительное время работает открытая группа, обсуждающая правила ответственного поведения в космосе. В то же время, согласовать общие подходы сложно из-за разногласий между государствами, в частности Россией и Китаем.

Эти страны предлагают запретить размещение космического оружия, однако, по словам Колесника, остается неопределенным само понятие космического оружия и механизмы проверки его наличия на борту аппаратов. Поэтому большинство государств не поддерживают полный запрет.

Ранее сообщалось, что близкие к российскому диктатору Путину академик Сергей Глазьев и олигарх Константин Малофеев, известный своими националистическими взглядами, опубликовали совместное сообщение, в котором предложили несколько вариантов обезвреживания спутников Starlink.

Мы ранее информировали, что Россия поддерживает тесные контакты с США в космической сфере, в частности, с американским предпринимателем Илоном Маском.

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