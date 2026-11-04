"Синее цунами" накрыло Трампа: в США заговорили о "конце" президента после потери Конгресса

Конгресс США / © Associated Press

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Промежуточные выборы в США завершились масштабным поражением Республиканской партии Дональда Трампа. Демократы получили контроль над обеими палатами Конгресса — Палатой представителей и Сенатом. Такой результат может существенно ограничить возможности американского президента за последние два года его каденции.

Об этом сообщают Mother Jones и немецкое издание Stern.

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Как отмечает Stern, впервые за 20 лет партия действующего президента США потеряла контроль сразу над обеими палатами Конгресса на всеобщих выборах. Подобные случаи за последние 70 лет были только дважды.

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Республиканцы потерпели поражение даже в традиционно своих штатах

Американское издание Mother Jones назвало результаты голосования «синим цунами», отметив неожиданно большие успехи демократов в штатах, где раньше преобладали республиканцы.

В частности, в Техасе демократ Джеймс Таларико победил республиканца Кена Пакстона на выборах в Сенат, а Джина Хинохоса одолела действующего губернатора Грега Эбботта.

В Южной Каролине победу одержала демократка Энни Эндрюс, в то время как в Джорджии сенатор Джон Оссофф переизбрался на новый срок. Демократы также победили в сенатской гонке в Айове и Канзасе.

По мнению обозревателей, такие результаты свидетельствуют о недовольстве большого числа избирателей политикой Белого дома.

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Почему американцы отвернулись от Трампа

Одной из главных причин поражения республиканцев называют рост стоимости жизни и войну США против Ирана, которая длится уже более восьми месяцев.

Несмотря на предвыборные обещания Трампа снизить цены, американцы столкнулись с подорожанием горючего, жилья и других товаров.

Кроме того, по оценке Mother Jones, недовольство избирателей усилили иммиграционная политика администрации, торговые пошлины и сближение президента США с российским диктатором Владимиром Путиным.

По данным, которые приводит Stern со ссылкой на анализ The New York Times, перед промежуточными выборами Трамп имел самый низкий рейтинг одобрения среди американских президентов со времен Гарри Трумэна в 1946 году.

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Как отреагировал Трамп и что ему угрожает

Во время предвыборной кампании президент неоднократно призывал американцев голосовать за республиканцев так, как будто он лично баллотируется. Однако после поражения сменил риторику.

«Меня не было в избирательном бюллетене. А будь я там, мы бы победили с огромным отрывом!» — написал Трамп в Truth Social.

В интервью The New York Times он заявил, что примет результаты выборов и готов сотрудничать с демократами.

«Мы будем работать с демократами и с нетерпением этого ждем. Вероятно, мы найдем решение», — сказал американский президент.

Однако новый состав Конгресса может создать для него серьезные затруднения.

С января, когда начнет работу новоизбранный Конгресс, демократы получат возможность инициировать расследование против администрации Трампа, вызвать должностных лиц для показаний и потребовать внутренние правительственные документы. При определенных обстоятельствах такое расследование может привести даже к новой процедуре импичмента.

Кроме того, демократы могут блокировать часть законодательных инициатив республиканцев и кадровых назначений президента.

В то же время, Трамп сохранит право налагать вето на законы. В ночь на выборы он даже опубликовал фотографию красной кепки с надписью «ВЕТО».

Значит ли это политический конец Трампа

Обозреватели Stern отмечают, что поражение может усугубить противоречия внутри Республиканской партии.

Еще до голосования отдельные республиканские кандидаты дистанцировались от политики президента, в том числе в отношении торговых конфликтов и отношений с Россией.

Теперь, когда избирательная кампания завершилась, часть однопартийцев может более открыто критиковать Трампа.

В то же время, потеря контроля над Конгрессом не означает автоматического завершения его президентства. Американский лидер сохраняет исполнительные полномочия, однако реализовывать свою политику без поддержки законодателей ему станет сложнее.

По мнению аналитиков, результаты выборов также могут ускорить борьбу внутри Республиканской партии за будущее после Трампа, поскольку он не имеет права снова баллотироваться на президентских выборах 2028 года.

Выборы в Конгресс США — последние новости

В США 3 ноября состоялись промежуточные выборы в Конгресс. Американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей и 35 из 100 сенаторов. Сейчас все известно, что демократы сенсационно разгромили республиканцев в их ключевых штатах, таких как Айова, Канзас, Техас и Южная Каролина. Именно это позволило демократам дополнительно получить шесть кресел в верхней палате парламента.

В частности, в Техасе Джеймс Таларико победил поддерживаемого Трампом Кена Пакстона, а в Южной Каролине Энни Эндрюс одолела Дарлин Грэм. Демократы также преуспели в Айове и Канзасе, традиционно поддерживавших республиканцев.

После выборов в Конгресс США Дональд Трамп заявил, что готов сотрудничать с демократами, но объяснил поражение своей партии тем, что сам не участвовал в голосовании.

«Меня не было в избирательном списке. Будь я, мы бы победили С ОГРОМНЫМ ПРЕИМУЩЕСТВОМ!» — написал он в Truth Social.

В то же время Трамп признал возможное влияние войны с Ираном на результаты выборов и пригрозил блокировать инициативы демократов президентским вето.

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