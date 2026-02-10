Сингпаур помогает РФ избежать санкций / © Associated Press

Реклама

Российские танкеры так называемого «теневого флота» все чаще указывают на Сингапур как официальный пункт назначения для поставки нефти.

Об этом говорится в материале Reuters.

Таким образом, Москва пытается скрыть реальных покупателей российской нефти на фоне западных санкций. По данным судоходной аналитики, в январе танкеры из РФ задекларировали Сингапур пунктом назначения примерно для 1,4 млн. тонн сырой нефти.

Реклама

Это самый высокий показатель за несколько лет и одновременно нетипичная практика для этого региона.

Участники рынка отмечают, что большинство таких судов фактически не заходят в порт Сингапура. Нефть же разгружается у побережья Малайзии или перегружается на плавучие хранилища.

Сингапур используется как условный пункт назначения для маскировки конечных поставочных маршрутов. Такая схема усложняет отслеживание нефти и снижает санкционные риски для продавцов и покупателей.

«Рост количества условных портов свидетельствует о трудностях со сбытом и сокращении круга покупателей», — отметил московский нефтяной трейдер.

Реклама

Смена маршрутов происходит на фоне ожидаемого сокращения импорта российской нефти. После новых торговых договоренностей с США рынок для РФ может еще больше сузиться.

Трейдеры также отмечают, что Китай может остаться единственным крупным клиентом России. В то же время государственные компании КНР осторожно относятся к спотовым закупкам из-за рисков вторичных санкций.

Ранее для маскировки маршрутов поставки использовали Порт-Саид или Суэцкий канал, однако теперь количество нечетких и формальных пунктов назначения существенно выросло.

Ранее сообщалось, что американские военные провели операцию по перехвату судна Aquila II, перевозившего российскую и венесуэльскую нефть в обход санкций.

Реклама

Мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о новых санкциях после массированной атаки РФ.