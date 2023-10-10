Сингапур увеличит свою территорию на 4% к 2030 году: каким способом (фото)

Сингапур в течение полувека независимости борется за расширение своей территории. Так, город-государство насыпало песка, чтобы расширить свою береговую линию и "отвоевать" землю у моря.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

Сингапур планирует увеличить территорию еще на 4% к 2030 году.

"Мы не планируем навсегда потерять ни одного дюйма земли. Сингапур построит сплошную линию вдоль всего нашего побережья. Мы воспринимаем это очень серьезно", — говорит Хо Чай Тек, заместитель директора PUB, правительственного агентства, координирующего усилия по сохранению берегов страны.

Приблизительно треть территории Сингапура расположена на высоте менее 4,8 метра над уровнем моря, что является достаточно низким для того, чтобы наводнения могли нанести серьезные финансовые потери.

Некоторые из самых ценных объектов Сингапура расположены на уязвимой территории, как небоскребы с видом на набережную Марина-Бэй, известны своим роскошным торговым центром и казино, и башни, в которых расположены гигантские банки, такие как сингапурский DBS Group Holdings Ltd. и Standard Chartered Plc.

Укрепление береговой линии в Сингапуре/Фото: Bloomberg

Согласно оценкам Bloomberg, при условии потепления на 1,5°C, недвижимость в городе стоимостью $50 миллиардов подвергается высокому риску затопления.

"Фактическая стоимость каждого квадратного метра в Сингапуре зашкаливает. Эта страна более восприимчива к повышению уровня моря, чем практически любая другая страна мира", – говорит Бенджамин Хортон, профессор Технологического университета Наньян в Сингапуре.

Премьер-министр Ли Сянь Лун в 2019 году заявил, что Сингапуру придется потратить $100 миллиардов сингапурских долларов в течение следующих 100 лет на защиту от повышения уровня моря. С этого времени правительство выделило 5 миллиардов в фонд защиты прибрежной зоны и защиты от наводнений.

В Сингапуре построили плотину Marina Barrage стоимостью 226 миллионов сингапурских долларов. Внутри расположены семь гигантских насосов, откачивающих избыток воды в море во время прилива и сильных дождей. Искусственно созданный барьер защищает 70% береговой линии Сингапура. Но городу-государству придется укреплять и улучшать эти щиты, поскольку тропические штормы усиливаются и уровень моря повышается.

Плотина в Сингапуре Marina Barrage/Фото: Bloomberg

Институт гидроинформатики и Национальный университет Сингапура строят компьютерную модель, которая показывает комбинированное влияние повышения уровня моря и осадков на побережье Сингапура.

После завершения модели в 2025 году это поможет оценить, какие районы наиболее уязвимы, исходя из прогнозируемой глубины и продолжительности наводнений.

Правительственные органы Сингапура уже рассматривают создание барьеров от штормовых волн, а также повышение высоты береговых дамб водохранилища; приливные ворота, перекрывающие воду и больше насыпей.

Сингапур также строит огромный дополнительный терминал в своем аэропорту на возвышении, более чем на 5,4 м над средним уровнем моря.

Предприятия также участвуют в этом. Компания недвижимости City Developments Ltd. построила барьеры и датчики уровня воды в отеле St. Regis Singapore, торговом центре Palais Renaissance и небоскребе Republic Plaza.

На остров Пулау-Теконг, расположенном северо-восточнее Сингапура, рабочие стабилизируют почву и прокладывают сеть сложно спроектированных дренажей и насосов.

Оборудование собирает и направляет дождевую воду в пруд. Затем излишек можно скачать в океан. Эта система вместе с морскими барьерами позволяет Сингапуру вернуть землю, которая находится ниже уровня моря.

Напомним, в Сингапуре после пяти лет испытаний полиция представила для патрулирования аэропорта Чанги двух роботов (фото).

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