Синоптики прогнозируют экстремальную жару в четырех штатах США, а в Долине Смерти — до 50 градусов

Синоптики прогнозируют экстремальную жару в четырех штатах США, а в Долине Смерти — до 50 градусов

От крайне высоких температур могут пострадать больше 30 миллионов человек.

На юго-западе США начинается невероятная жара. В штатах Калифорния, Невада, Аризона и Юта ожидается экстремально высокая температура, а в Долине Смерти — до 50 градусов по Цельсию. Готовиться к волне жары нужно жителям Лас-Вегаса и Сакраменто.

Национальная метеорологическая служба предупредила, что в зоне опасности — больше 30 миллионов человек. Об этом передает Deutsche Welle.

Чрезвычайное положение из-за засухи уже ввели в 50 из 58 округов Калифорнии. Местные власти призывают жителей экономно пользоваться водой.

Associated Press

Продолжительная засуха и жара уже спровоцировали сильные пожары в калифорнийских лесах. Их пытаются потушить уже несколько дней. Есть сообщения о сожженных жилых домах и эвакуации людей.

Associated Press

Тем временем синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни в Украине сохранится очень жаркая погода. В воскресенье и понедельник, 11 и 12 июля, столбики термометров покажут днем до 29-34 градусов, а ночью будет 15-21 градус. В то же время пройдут дожди.

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