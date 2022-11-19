Синяки на руках, как у королевы Елизаветы: невролог рассказала о внешности и состоянии здоровья Путина

В ходе публичного выступления российского диктатора Владимира Путина на Валдайском форуме внимание СМИ привлекли кисти его рук, на которых были "следы от капельниц". Похожие синяки синяки имела британская королева Елизаветы II, когда она за несколько дней до смерти встречалась с тогдашней премьер-министром Лиз Трасс.

В интервью НВ врач-невролог Александра Щебет рассказала об изменениях во внешности Путина и его состоянии здоровья.

Она говорит, что в последнее время симптомы, которые были у Путина, так и остались. Комментируя информацию в СМИ о кровоподтеках на руках, медик говорит, что пятна могут быть синяками от установки внутривенного катетера. По ее словам, его вставляют при получении длительной терапии.

"Проводится какое-то лечение внутривенно. Для того, чтобы постоянно не колоть вену, ставят катетер. Но, учитывая возраст и существующие заболевания, сосуды становятся ломкими и появляются такие синяки. Вспомните последнюю прижизненную фотографию королевы Великобритании Елизаветы II, когда она пожимала руку новоизбранной премьере Лиз Трасс, то у монарха на руке был похож синяк. Это говорило о том, что королева принимала достаточно серьезную терапию. В случае с Путиным история такая же", — говорит Александра Щебет.

Невролог считает, что у российского президента не начальная стадия болезни Паркинсона – она длится уже некоторое время. Видно это, подчеркивает она, "по клинике, после того, как она себя проявляет".

В свою очередь, онкологическое заболевание "неизбежно ведет к летальному исходу", - заметила Щербет.

"Впрочем, точно не известно, правда ли информация об онкологическом заболевании правда, как долго он этой онкологией болеет, и это ли именно она. Но если это правда, то выживаемость пациентов с онкологией поджелудочной железы в пятилетнем периоде достаточно невысока", — объяснила врач.

Следует отметить, что внимание на кисти рук главы Кремля обратил британский телеканал Sky News, процитировавший экс-председателя Генштаба Великобритании генерала Ричарда Данната. По его словам, синяки на руках "фюрера" могут свидетельствовать об инъекциях, которые туда вводят, потому что это уже невозможно делать в другие части тела. В свою очередь таблоид The Sun сообщил, что диктатор одновременно страдает болезнью Паркинсона на ранней стадии, а также раком поджелудочной железы.

Напомним, Путин сильно кашлял и не мог завершить предложение во время выступления на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. У пользователей Интернета сразу возникли подозрения о проблемах со здоровьем Путина.

Издание The Sun со ссылкой на утечку электронных писем Кремля пишет, что Путина регулярно "наталкивают" всевозможными тяжелыми стероидами и инновационными обезболивающими инъекциями, чтобы остановить распространение недавно подвергнутого ему рака поджелудочной железы.

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